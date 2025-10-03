Tramp pomilovao osnivača berze Binance: “CZ” sprema povratak u kripto svijet

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) pomilovao je Čangpenga Žaoa (Changpeng Zhao), poznatog kao “CZ”, osnivača kripto berze Binance, koji je ranije osuđen zbog kršenja zakona o pranju novca. Odluka Bijele kuće izazvala je brojne reakcije, s obzirom na to da se radi o jednom od najuticajnijih ljudi u industriji kriptovaluta.

Žao je u decembru 2023. godine podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora Binancea, nakon optužbi da kompanija nije imala adekvatan sistem za sprečavanje pranja novca. Binance je tada priznao krivicu i pristao da plati kaznu od 4,3 milijarde dolara, dok je Žao lično uplatio 50 miliona dolara i proveo gotovo četiri mjeseca u zatvoru.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) saopštila je da je Žao bio žrtva “rata protiv kriptovaluta” koji je vodila Bajdenova administracija, te da ga je Tramp odlučio pomilovati “u znak podrške inovacijama i pravičnosti”.

– Amerika će postati prijestonica kripta – poručila je Levit.

Nakon pomilovanja, Žao je na mreži X napisao da je “duboko zahvalan na današnjem pomilovanju” i da će učiniti sve što može “da pomogne Americi da postane prijestonica kriptovaluta”. Ova odluka omogućava mu povratak u kripto industriju, a moguće i ponovno preuzimanje upravljanja berzom Binance, koja je i dalje najveća svjetska platforma za trgovinu digitalnim valutama.

Pomilovanje dolazi u trenutku kada Trampova administracija otvoreno podržava kripto sektor, koji je donirao milione dolara za njegovu predsjedničku kampanju 2024. godine. Kritičari upozoravaju da ta povezanost otvara pitanje sukoba interesa između predsjednika i kripto biznisa kojim se bavi njegova porodica.

