WhatsApp uvodi ograničenja: Ako vam niko ne odgovara na poruke, slijedi blokada

WhatsApp, aplikacija koju mjesečno koristi više od tri milijarde ljudi, uskoro bi mogla uvesti nova ograničenja za slanje poruka. Cilj ove promjene je smanjenje broja spam poruka koje zatrpavaju korisnike širom svijeta.

Dok je WhatsApp u početku bio jednostavan servis za razmjenu poruka između pojedinaca, danas uključuje i grupe, zajednice, kanale te obavijesti poslovnih korisnika. Međutim, sve veći broj neželjenih poruka doveo je do potrebe za striktnijom kontrolom.

Nova mjera neće uticati na sve korisnike, već isključivo na one koji često šalju poruke bez da dobiju odgovor. Dakle, ako redovno komunicirate s prijateljima ili grupama, ne morate brinuti. No, ako samo vi šaljete poruke na koje niko ne reaguje, WhatsApp će početi brojati te poruke, a nakon određenog broja – uslijedit će ograničenje, odnosno privremena zabrana slanja novih poruka.

Korisnici će, prije aktiviranja blokade, dobiti upozorenje da se približavaju mjesečnom limitu. Ako nastave slati poruke uprkos upozorenju, bit će im onemogućeno korištenje funkcije slanja do kraja mjeseca.

Broj poruka nakon kojeg će nastupiti ograničenje još nije poznat, a tokom testne faze WhatsApp će isprobati različite pragove kako bi pronašao najefikasnije rješenje.

