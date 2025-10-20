Popularne aplikacije širom svijeta prestale raditi

Mnoge najvećih svjetskih aplikacija i web stranica jutros je iznenada prestala raditi. Među njima su Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo i Canva, koje su putem stranice Down Detector prijavile velike poteškoće.

Problemi su započeli oko osam sati po britanskom vremenu, odnosno oko devet sati po našem vremenu.

Problemi su vjerovatno povezani sa Amazon Web Services (AWS), koji nudi infrastrukturu na kojoj počiva veliki dio modernog interneta.

Kompanija je na svojoj stranici za status usluge objavila da bilježe “povećane stope grešaka” i kašnjenja sa “više AWS servisa”.

Amazon Web Services pruža različite usluge internet infrastrukture koje omogućavaju kompanijama da iznajmljuju računare i servere za pokretanje svojih aplikacija i web stranica. Kao takvi, bilo kakvi problemi sa AWS-om mogu brzo utjecati na veliki dio interneta, obarajući web stranice koje možda nemaju nikakve očite veze sa samim Amazonom.

AWS je sada najpopularniji pružalac takvih cloud usluga na svijetu. Prošle godine je zaradio 108 milijardi dolara, i sada čini većinu Amazonove dobiti.

Ovo je spisak svih stranica koje prikazuju probleme na sajtu Down Detector: Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokemon Go.

