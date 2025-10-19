Prekretnica u transplantaciji organa: Naučnici na korak do univerzalnog bubrega?

Nakon godina intenzivnog istraživanja, naučnici bi mogli biti na pragu revolucije u transplantaciji bubrega, uklanjajući prepreke između darivatelja i primatelja različitih krvnih grupa. Međunarodni tim istraživača iz Kanade i Kine uspio je transformirati bubreg darivatelja krvne grupe A u univerzalni bubreg krvne grupe O, koji bi, u teoriji, mogao biti primljen od bilo kojeg pacijenta.

“Neprocjenjiv uvid”

Eksperiment, opisan u časopisu Nature Biomedical Engineering, uključivao je presađivanje modificiranog bubrega u primatelja s dijagnozom nulte moždane aktivnosti, čija je porodica pristala na zahvat. Organ je preživio i funkcionisao nekoliko dana, što je, prema riječima biokemičara Stivena Vitersa s kanadskog Univerziteta British Columbia, historijski trenutak.

– Prvi put smo to vidjeli u ljudskom modelu. To nam daje neprocjenjiv uvid u to kako poboljšati dugoročne ishode – rekao je Viters u članku objavljenom na stranicama navedenog sveučilišta.

Kako bi postigli ovu transformaciju, naučnici su koristili enzime koji uklanjaju molekule šećera (antigene) s površine bubrega. Ti antigeni određuju krvnu grupu i inače izazivaju odbacivanje organa.

– To je kao da uklonite crvenu boju s automobila i otkrijete neutralni temeljni premaz. Kad je to urađeno, imunološki sistem više ne prepoznaje organ kao strano tijelo – pojasnio je Viters.

Obećanje i prepreke

Trećeg dana pojavili su se tragovi antigena krvne grupe A, što je izazvalo blagu imunološku reakciju, ali manju nego što se očekivalo. Rezultati ukazuju na mogućnost tolerancije, iako su potrebna daljnja poboljšanja prije pokretanja ispitivanja na drugim pacijentima.

Svakog dana oko 11 osoba umre čekajući transplantaciju bubrega, a mnogi od njih trebaju bubreg krvne grupe O. Proširenje kompatibilnosti moglo bi drastično smanjiti ove brojke i potpuno transformisati transplantacijsku medicinu.

