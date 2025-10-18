Pronađen jedan od najstarijih dinosaurusa

Argentinski naučnici pronašli su u lancu Andi gotovo u potpunosti očuvani kostur nove vrste dinosaurusa koji je živio prije oko 230 miliona godina, što ga čini jednim od najstarijih na svijetu, objavljeno je iz Instituta Koniket.

Kostur ove vrste otkrio je paleontološki tim iz Koniketa, argentinskog javnog istraživačkog instituta, na nadmorskoj visini od 3.000 metara u sjeverozapadnoj argentinskoj pokrajini La Rioja.

Vrsta je živjela na kraju trijasa, geološkog perioda tokom kojeg su se pojavili prvi dinosaurusi i preci sisavaca, naveli su istraživači u saopštenju.

– Procjenjujemo da ovaj kostur mora biti star između 230 i 225 miliona godina, što ga čini jednim od najstarijih dinosaurusa na svijetu – objasnio je Agustin Martineli, jedan od autora članka u naučnom časopisu “Nature”.

Otkriveni dinosaurus mogao bi biti dio vrste dinosaurusa biljojeda koja uključuje divove dugih vratova.

Istraživači napominju da je odrasla jedinka mjerila oko dva metra i težila oko 18 kilograma.

Pronađeni kostur sastoji se od djelomične lubanje, potpune kralježnice koja se proteže do repa i gotovo potpunih prednjih i stražnjih udova.

Autori članka vjeruju da će ovaj fosil postati mjerilo za proučavanje evolucije dinosaura, zahvaljujući činjenici da je pronađen gotovo cjelovit, prenosi Euronews.

