Procurile nove informacije o iPhoneu koji bi mogao biti skuplji od 2.000 dolara

Nakon predstavljanja serije iPhone 17 i modela Air, Apple se okreće telefonima koje planira predstaviti sljedeće godine.

Prošlog mjeseca kompanija je predstavila novu generaciju svojih telefona, koja je donijela i jednu značajnu promjenu. iPhone 17 Air novi je model koji privlači pažnju prvenstveno dimenzijama – radi se o najtanjem iPhoneu do sada, a bit će zanimljivo vidjeti kakva će biti potražnja korisnika za ovim uređajem.

Tri velika noviteta

Kako su ranije najavljivali analitičari i poznavatelji prilika u Appleu, model Air prvi je od tri velika noviteta koje kompanija priprema do 2027. godine. Dok smo ove godine vidjeli najtanji iPhone, sljedeće godine očekuje nas – najskuplji Appleov telefon do sada.

Riječ je o prvom preklopnom Appleovom telefonu, koji bi se na tržištu trebao pojaviti kao iPhone Fold. Iako iz kompanije ne otkrivaju detalje, glasinama se već zna da bi Fold trebao izgledati kao dva spojena modela Air. Baš kao i Air, neće imati utor za fizičke SIM kartice, već će podržavati isključivo eSIM. Također, neće imati FaceID, već će se otključavati putem senzora za otiske prstiju – TouchID-ja. Spominje se i da će iPhone Fold imati pet kamera.

Cijena iznad 2.000 dolara?

Prema najnovijim informacijama, Apple bi za ovaj uređaj trebao koristiti kombinaciju aluminija i titanija. Ranije su se spominjali okvir od titanija ili kombinacije titanija i nehrđajućeg čelika te šarka od posebnog materijala.

Očekivanja od ovog telefona, kako korisnika, tako i zaposlenih u Appleu, iznimno su velika. No jasno je da će cijena biti ograničavajući faktor. Iako još nije potvrđena, očekuje se da će biti znatno veća od aktuelnih modela, a spominje se cifra iznad 2.000 dolara.

Prvi preklopni iPhone mogli bismo vidjeti najranije sljedećeg septembra, kada bi se trebao pojaviti u prodaji zajedno s ostalim modelima serije iPhone 18.

Facebook komentari