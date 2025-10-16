Moždani implantat omogućio paraliziranom muškarcu da kontroliše i osjeća tuđe ruke

Revolucionarni moždani implantat omogućio je paraliziranom muškarcu iz SAD-a da pomiče i osjeti ruku druge osobe kao da je njegova vlastita.

– Stvorili smo povezanost uma i tijela između dviju različitih osoba – rekao je za New Scientist Čad Bouton (Chad Bouton) iz Feinstein Instituta za medicinska istraživanja u saveznoj državi New York i jedan od autora studije o ovom moždanom implantatu, objavljene na preprint serveru medRxiv. Riječ je o postignuću koje otvara nove mogućnosti za rehabilitaciju, pa čak i za udaljeno dijeljenje iskustava.

Naučni tim surađivao je s Kitom Tomasom (Keith Thomas), muškarcem u četrdesetima, paraliziranim od prsnog koša naniže nakon nesreće pri ronjenju u julu 2020. godine. Tomas je izgubio sav osjet i pokretljivost u rukama. U prethodnoj studiji iz 2023. godine, naučnici su mu implantirali pet skupina sitnih elektroda u dijelove mozga koji kontroliraju njegovu desnu ruku. Signali s tih elektroda dekodirani su pomoću AI modela i bežično poslani na elektrode na podlaktici, stimulirajući mišiće da pomiču ruku. Senzori sile na njegovoj ruci vraćali su osjećaj dodira natrag u moždane implantate. Kao rezultat, Tomas je ponovno mogao podizati i osjetiti objekte.

Naučnici su potom prilagodili sistem kako bi Tomas mogao kontrolirati ruku druge osobe. U jednom testu, žena bez invaliditeta nosila je elektrode na podlaktici i senzore sile na palcu i kažiprstu. Dok ona nije pokušavala pomaknuti ruku, Tomas je zamišljao pokret svoje ruke, što mu je omogućilo otvaranje i zatvaranje njezine ruke. Također je mogao osjetiti, u vlastitoj ruci, njezine prste kako stisnu predmete. Zatvorenih očiju razlikovao je baseball loptu, mekanu spužvastu lopticu i tvrđu lopticu.

– Definitivno je čudno. S vremenom se navikneš – rekao je Tomas za New Scientist. Tačnost osjeta dosegnula je 64 posto, iako Bouton napominje da se ona može poboljšati optimizacijom senzora.

Rehabilitacija kroz povezivanje

Tomas je daljinskim osjetom tijekom testiranja pomogao i Keti Denapoli (Kathy Denapoli), ženi s djelomičnom paralizom, da podigne i popije piće iz limenke.

– Zapravo je bilo prilično nevjerojatno, pomažeš nekome samo razmišljajući o tome – kaže Tomas.

Nakon nekoliko mjeseci treniranja, snaga stiska spomenute Denapoli gotovo se udvostručila, što naglašava koristi koje nadilaze standardne terapije.

Rob Tajlor (Rob Tylor) iz Inspire Foundationa, dobrotvorne organizacije sa sjedištem u Velikoj Britaniji, koja se bavi poboljšanjem kvalitete života osoba s povredama leđne moždine putem istraživanja i tehnološkog napretka, vidi potencijal u socijalnoj i rehabilitacijskoj primjeni ovog moždanog implantata.

– Mislim da je to korisna opcija. Može biti prilično zabavno raditi s drugim pacijentima, možda sličnih iskustava. To može značajno pridonijeti kvaliteti života osobe – rekao je za New Scientist.

Etička pitanja

Bouton napominje da treba razmotriti šira etička pitanja i nada se dobivanju medicinskog odobrenja u sljedećem desetljeću.

– Ovo bi mogao biti novi način povezivanja ljudi na potpuno drugoj razini – kaže on.

Šira zabrinutost oko korištenja takve tehnologije ipak ostaje.

– Je li dobro ili loše za društvo da ljudi mogu kontrolirati i osjetiti kroz druge osobe – komentirao je za New Scientist Harit Akram (Harith Akram) sa Univerzitetskog koledža u Londonu.

