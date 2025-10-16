Instagram najavio promjenu koja se neće svidjeti mnogim korisnicima

Instagram je često na udaru kritika zbog negativnog utjecaja mreže na mlade korisnike, ali i zbog tvrdnji da profit stavlja ispred sigurnosti. Kako bi zaštitili prvenstveno maloljetnike, iz Mete su tokom proteklih godina predstavili nekoliko opcija koje smanjuju izloženost štetnom sadržaju i omogućuju roditeljima veću kontrolu.

Koliko su te novine zaista smanjile prikaz štetnog sadržaja maloljetnicima, teško je reći. Iz Mete su ranije rekli da su roditeljima omogućili bolje alate, ali da ih mnogi ne koriste, dok stručnjaci tvrde da su sigurnosne opcije uglavnom PR trik koji nije značajno pomogao.

Tinejdžerski profili

Jedna od ranijih promjena odnosi se na tinejdžerske račune. Profili svih maloljetnika prebačeni su na teen račune koji su po defaultu privatni i dolaze s različitim sigurnosnim opcijama, uključujući stišavanje obavijesti između 22 i 7 sati, blokiranje poruka od nepoznatih osoba i slično.

Instagram je sada najavio novi veliki novitet za tinejdžerske račune, koji mnogim mladima sigurno neće biti po volji jer uvodi dodatna ograničenja. Maloljetnici će ubuduće moći vidjeti samo sadržaj prikladan za djecu mlađu od 13 godina (PG-13). I dalje će im biti skriven sadržaj s golotinjom i seksualnim sadržajem, a platforma će sada izbjegavati preporučivanje objava s jakim psovkama ili opasnim vratolomijama.

– Kao i u filmovima prikladnim za mlađe od 13 godina, povremeno se može pojaviti sugestivan sadržaj ili psovke. Isto tako, tinejdžeri na Instagramu povremeno mogu vidjeti takav sadržaj. Ali i dalje ćemo raditi sve što možemo kako bi takve situacije bile što rjeđe – poručili su iz kompanije.

Još veća ograničenja

Osim toga, na tinejdžerskim profilima Instagram će blokirati račune koji često objavljuju sadržaj za odrasle, kao i profile s biografijama ili poveznicama neprikladnim za tinejdžere – poput web stranica za odrasle ili trgovina alkoholom.

Tinejdžeri koji već prate takve račune više neće moći vidjeti njihov sadržaj, slati poruke ili komentirati njihove objave. Platforma će također spriječiti da tinejdžerima budu prikazani rezultati pretraživanja za pojmove poput alkohola ili nasilja. Roditelji će moći aktivirati opciju ograničenog sadržaja kako bi filtrirali još više objava za koje smatraju da mogu biti štetne.

