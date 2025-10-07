Robotska podmornica kreće na ekspediciju oko svijeta Magelanovom rutom

Kompaktna robotska podmornica uskoro će pokušati nešto što nijedno podvodno plovilo prije nije ostvarilo – obići cijeli svijet. Teledyne Marine, američka kompanija specijalizovana za napredne pomorske tehnologije, u saradnji s američkim Univerzitetom Rutgers porinut će podvodno plovilo Redwing s obale Massachusettsa 11. oktobra, pokrećući misiju nazvanu Sentinel. Naučnici s Rutgersa pratit će robotsku podmornicu i analizirati podatke koje prikupi.

Za razliku od tradicionalnih podmornica, Redwing se kreće pomoću sistema promjene balasta, a ne propelera. Klip ispunjen plinom mijenja težinu plovila, omogućavajući mu da polako tone i potom izranja. Pomoćni propelerski sistemi postoje, ali se rijetko koriste. Redwing će putovati s morskim strujama, a ne protiv njih, prosječnom brzinom od 0,75 čvorova, odnosno nešto manje od 1,4 kilometra na sat, kaže Šea Kvin iz Teledyne Marinea za New Scientist.

Duljine 2,57 metara i težine 171 kilogram, Redwing je tek nešto veći od daske za surfanje. Njegovo tijelo, ispunjeno baterijama, omogućuje izvođenje misija neviđene dužine. Historijska misija Sentinel ima cilj završiti kružno putovanje oko Zemlje za otprilike pet godina, navodi Brajan Megvajer iz Teledyne Marinea.

Magelanova ruta

Inženjeri iz Teledyne Webb Researcha i studenti s Rutgersa pratit će Redwing putem satelita, prilagođavajući njegov smjer dva puta dnevno. Tokom misije planira se i zamjena baterije.

Slijedeći rutu Ferdinanda Magelana (portugalskog istraživača poznatog po prvoj dokumentiranoj plovidbi oko Zemlje 1519.–1522.), Redwing će posjetiti Velike Kanarske otoke, Cape Town, Zapadnu Australiju, Novi Zeland, Falklandska otočja i moguće Brazil, preplovivši približno 73.000 kilometara prije povratka u Cape Cod u Masačusetsu.

Ključ za istraživanje

Podvodna autonomna plovila ključna su za oceanografska istraživanja jer omogućavaju dugoročna, ekonomična mjerenja u opasnim ili nepristupačnim područjima, gdje uvjeti poput oluja, uragana ili ledenih fronti otežavaju djelovanje ljudskih posada.

– Vjerujemo da će ovo biti najdugotrajnije istraživanje otvorenog oceana ikada provedeno – kaže Megvajer.

– Robotske podmornice su izvrsni alati za mjerenja u područjima koja su previše rizična za brod, poput središta oluje, uragana ili ispred odlomljenog glečera – dodaje Keren Hejvud sa Univerziteta East Anglia.

Ostale opasnosti uključuju morske pse, ribarske mreže, brodske linije i nakupljanje algi i školjki na površini plovila, upozorava Alexander Phillips iz britanskog Nacionalnog centra za oceanografiju. Podaci s misije bit će dostupni širom svijeta, pružajući inspiraciju za buduće ekspedicije.

