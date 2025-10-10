Genijalni Bosanac oduševio i svjetske naučnike: Dok njegovi vršnjaci rješavaju testove, mladi Banjalučanin predaje profesorima

Dok većina njegovih vršnjaka razmišlja o školskim testovima i domaćim zadacima, petnaestogodišnji Nikola Savić iz Banjaluke koji danas živi u Larnaki na Kipru, već drži predavanja pred profesorima i istraživačima iz cijelog svijeta.

Podsjetimo, Nikola Savić je u julu ove godine na svjetskoj STEM Olimpijadi u Barseloni, pred stotinama genijalaca iz više od 40 zemalja, kući donio trostruko zlato. Iz matematike, nauke i online kategorije.

Ogromno interesovanje

Na nedavno održanoj Međunarodnoj konferenciji „Pythagoras 2025“ na Kiparskom tehnološkom univerzitetu u Limasolu, Nikola je briljirao svojim radom „The Ancient Algorithm: How Pythagorean Logic Shaped Artificial Intelligence“, koji je izazvao ogromno interesovanje stručnjaka iz oblasti matematike, filozofije i informatičkih nauka.

– Pitagora je rekao da je sve broj. Danas kažemo, sve je podatak. Samo su se alati promijenili, ali potraga za istinom ostala je ista- objasnio je Nikola tokom razgovora sa učesnicima, pokazujući zrelost i jasnoću koje se rijetko viđaju u njegovim godinama.

Njegova ideja je smjela, ali duboko promišljena, pokazati da su principi geometrije, harmonije i proporcije, na kojima je počivala Pitagorina filozofija, temelji današnjih algoritama mašinskog učenja. Upravo ta originalna veza između antičke misli i moderne tehnologije donijela mu je brojne pohvale profesora i istraživača.

– Nikola nas je podsjetio da su korijeni nauke i danas živi, samo ih treba prepoznati u novim oblicima- rekao je jedan od članova organizacionog odbora konferencije.

Organizatori su posebno istakli Nikolin kreativni pristup i vizuelnu prezentaciju postera, dok su ga mnogi učesnici opisali kao „mladog vizionara koji razumije matematiku kao jezik svemira“.

Već osvajao medalje

Ovo nije prvi put da Nikola privlači pažnju naučne zajednice, već je osvajao zlatne medalje na međunarodnim olimpijadama iz matematike i nauke, a sada je postao jedan od najmlađih učesnika koji je samostalno predstavio rad na akademskom nivou.

Njegov put, od dječaka koji voli brojeve do istraživača koji spaja Pitagoru i vještačku inteligenciju, svjedoči o rijetkom spoju talenta, discipline i vizije.

– Volim da istražujem granice između starog i novog, jer vjerujem da će budućnost razumjeti samo oni koji poznaju prošlost- poručio je Nikola nakon konferencije.

I dok njegovi vršnjaci tek otkrivaju svijet nauke, Nikola ga već mijenja, pretvarajući antičku misao u algoritam budućnosti.

