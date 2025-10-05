Sci-Tech

Studija: Žene genetski sklonije depresiji od muškaraca

Objavljeno prije 20 minuta

Analiza gotovo 500.000 ljudi pokazuje genetske razlike zasnovane na spolu koje mogu objasniti veće stope depresije kod žena

Žene nose veći genetski rizik za veliku depresiju od muškaraca, prema studiji koja je ispitivala spolne razlike u genetici poremećaja, javlja Anadolu.

Istraživanje, koje je vodio australijski Institut za medicinska istraživanja “QIMR Berghofer”, a objavljeno u srijedu u “Nature Communications”, analiziralo je genetske podatke gotovo pola miliona ljudi.

Pronađeno je 16 genetskih varijanti povezanih s depresijom kod žena i osam kod muškaraca, uključujući jednu novootkrivenu varijantu na X hromosomu.

Nalazi sugerišu da, iako depresija dijeli veliki dio svoje genetske osnove između spolova, žene imaju veći teret genetskog rizika, što može pomoći u objašnjavanju zašto je stanje češće među ženama širom svijeta.

Istraživači su također otkrili da neke genetske varijante izgleda različito utječu na druge zdravstvene probleme kod muškaraca i žena, uključujući metaboličke simptome koji su češći kod žena s depresijom.

Nalazi ističu da se genetska arhitektura depresije razlikuje kod muškaraca i žena, a razumijevanje tih razlika moglo bi poboljšati dijagnozu i liječenje, navodi se u studiji.


