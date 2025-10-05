Studija: Žene genetski sklonije depresiji od muškaraca

Žene nose veći genetski rizik za veliku depresiju od muškaraca, prema studiji koja je ispitivala spolne razlike u genetici poremećaja, javlja Anadolu.

Istraživanje, koje je vodio australijski Institut za medicinska istraživanja “QIMR Berghofer”, a objavljeno u srijedu u “Nature Communications”, analiziralo je genetske podatke gotovo pola miliona ljudi.

Pronađeno je 16 genetskih varijanti povezanih s depresijom kod žena i osam kod muškaraca, uključujući jednu novootkrivenu varijantu na X hromosomu.

Nalazi sugerišu da, iako depresija dijeli veliki dio svoje genetske osnove između spolova, žene imaju veći teret genetskog rizika, što može pomoći u objašnjavanju zašto je stanje češće među ženama širom svijeta.

Istraživači su također otkrili da neke genetske varijante izgleda različito utječu na druge zdravstvene probleme kod muškaraca i žena, uključujući metaboličke simptome koji su češći kod žena s depresijom.

Nalazi ističu da se genetska arhitektura depresije razlikuje kod muškaraca i žena, a razumijevanje tih razlika moglo bi poboljšati dijagnozu i liječenje, navodi se u studiji.

