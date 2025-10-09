OpenAI želi izgraditi novu eru interneta i ulaže milijarde u taj cilj

Nekada skromna laboratorija koja se bavi vještačkom inteligencijom OpenAI danas je globalni tehnološki gigant koji mijenja način na koji koristimo internet. Sa ChatGPT-om u središtu, kompanija gradi platformu budućnosti i ulaže milijarde da to ostvari.

OpenAI je bio malo poznata istraživačka laboratorija za vještačku inteligenciju van Silicijumske doline sve do novembra 2022., kada je lansiran ChatGPT. Tri godine kasnije, postao je sinonim za AI revoluciju, predmet zavisti tehnološke industrije i ključni igrač u digitalnom pejzažu, a izvršni direktor Sam Altman dospio je čak i u političke krugove oko predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Danas, ChatGPT ne samo da piše aplikacije i planira putovanja, već i pretražuje internet u ime korisnika. OpenAI ulazi u sfere kupovine, zabave, obrazovanja i javnih servisa, a na skupu održanom 6. oktobra predstavio je plan da postane više od obične aplikacije – platforma za svakodnevni digitalni život.

Da bi podržao tu viziju, OpenAI ulaže milijarde dolara u fizičku infrastrukturu za budućnost vještačke inteligencije. Najnovija velika investicija uključuje 6 gigavata kapaciteta za centre koje pokreću AMD čipovi.

Ova ekspanzija je svojevrsni “začarani krug”, jer je za nove aplikacije potrebna moćna računarska infrastruktura. Ta infrastruktura opet zavisi od prihoda koje nove aplikacije treba da generišu.

OpenAI se suočava sa snažnom konkurencijom, od tehnoloških giganata poput Mete, koji već imaju razrađene ekosisteme.

Osim toga, OpenAI još uvijek nije profitabilan, što znači da mora kontinuirano pronalaziti načine da obezbijedi ogromna sredstva za daljnje širenje.

Slično kako su Google, Amazon i Meta definisali moderne oblike interneta kroz pretragu, e-trgovinu i društvene mreže, OpenAI želi da ChatGPT postane središte AI ere. Već sada, Altman tvrdi da aplikacija ima 800 miliona aktivnih korisnika sedmično.

Plan je da korisnici više ne moraju da napuštaju ChatGPT za obavljanje svakodnevnih online aktivnosti.

Strategija koja se pokazala uspješnom za današnje tehnološke gigante je agresivno ulaganje da bi njihova tehnologija postala neizostavan dio svakodnevnog života miliona ljudi, a načini za zaradu dolaze tek kasnije.

OpenAI očigledno vjeruje da će se ta strategija ponovo isplatiti.

– Prihodi od AI-a rastu brže nego bilo koji proizvod u istoriji. Na kraju, razlog zašto je ova računarska snaga toliko važna i vrijedna za sve koji je grade je to što će prihod na kraju sigurno doći – kazao je Predsjednik OpenAI-a Greg Brockman, prenosi CNN.

