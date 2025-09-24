Nova opcija: ChatGPT uvodi kupovinu unutar aplikacije

Kompanija OpenAI predstavila je novu značajku unutar popularne aplikacije ChatGPT, a u pitanju je “Instant Checkout”. Riječ je o opciji koja korisnicima omogućuje kupovinu proizvoda direktno unutar razgovora s ChatGPT-om, a razvijena je kroz saradnju s platnim servisom “Stripe”.

To znači da korisnici u Sjedinjenim Američkim Državama, neovisno o tome koriste li besplatnu ili plaćenu verziju ChatGPT-a, sada mogu kupovati direktno od američkih prodavača na platformi Etsy. Trenutno je podržana samo kupovina pojedinačnih artikala.

Najavljeno je kako će u budućnosti biti omogućena i kupovina više artikala odjednom, a u ponudu će se uključiti i preko milion trgovaca s platforme Shopify. OpenAI, također, planira proširiti dostupnost ove usluge na više regija izvan SAD-a. U ovom trenutku nije poznato kad bi se ova mogućnost mogla proširiti.

Ako proizvod o kojem razgovarate s ChatGPT-om podržava “Instant Checkout”, proces je vrlo jednostavan. Dovoljno je kliknuti na opciju “Kupi”, potvrditi podatke za dostavu i plaćanje, te dovršiti kupovinu bez napuštanja razgovora.

Cjelokupnu obradu narudžbi, plaćanja i isporuke i dalje obavljaju sami trgovci putem svojih postojećih sistema, dok ChatGPT služi samo kao posrednik koji prosljeđuje informacije. Usluga je za korisnike besplatna, no OpenAI naplaćuje naknadu trgovcima.

Facebook komentari