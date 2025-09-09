Izgubljeni svijet u smoli: Jantar star 112 miliona godina otkrio insekte iz doba dinosaura

Iz amazonske prašume stiglo je izvanredno otkriće – savršeno očuvani insekti, komarci i čak paukova mreža zarobljeni u jantaru starom 112 miliona godina, otkrivaju kako je izgledao život uz dinosaure.

Godine 2022. Havier Delklis sa španskog Univerziteta u Barseloni i njegov tim otputovali su u kamenolom Genoveva u bazenu Oriente na istoku Ekvadora, nakon što su dobili izvještaje o nalazu jantara. Tim je potvrdio postojanje uzoraka i započeo detaljna istraživanja.

Naučnici su utvrdili da jantar potiče od četinara iz porodice Araucaria, koji su nekada bili rašireni kada je Ekvador bio dio superkontinenta Gondvane. Svoje nalaze objavili su u časopisu Communications Earth & Environment. Jantar nastaje iz smole nadzemnih dijelova stabla ili korijena, ali samo jantar s površine očuva organizme, poznate kao bioinkluzije.

Većina jantara u kamenolomu dolazila je iz korijena, no 60 uzoraka s površine preneseno je u Barselonu. Više od trećine uzoraka sadržavalo je insekte, biljne dijelove i paukovu mrežu iz razdoblja Krede.

– Ovo je prvi put da je mezozoički jantar s bioinkluzijama insekata i pauka pronađen u cijeloj Južnoj Americi. Većina njih su nove vrste – rekao je Delklos za New Scientist.

U uzorcima su pronađene muhe, ose, mušice, kornjaši i komarci.

– Neki komarci bi se hranili krvlju, što sugerira da bi tokom svog životnog ciklusa mogli sisati krv kičmenjaka, vjerovatno ptica ili dinosaura – objasnio je Delklos.

On je naglasio da iz ovih uzoraka ipak ne možemo rekonstruirati scenarij iz naučno fantastičnih filmova.

– Ne možemo dobiti Jurski park iz krednog jantara, barem ne s današnjim tehnikama – zaključio je.

