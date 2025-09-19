Pokušavaju ga slomiti: Izašao novi iPhone Air i izazvao senzacije na društvenim mrežama

Apple je predstavio novi iPhone Air, debljine svega 5.7 milimetara, i samim time je tanji čak od Samsungova Galaxyja S25 Edge. Toliko je tanak da su ljudi krenuli testirati njegovu izdržljivost.

Sada kada iPhone Air stiže u ruke prvih korisnika i recenzenata, čini se da je prva stvar koju svi rade s ovim iznimno tankim uređajem, pokušavaju ga slomiti. Navodno još niko nije uspio.

Testovi izdržljivosti

Od kontroliranih laboratorijskih testova do ekstremnih pokušaja mučenja, čini se da nitko još nije uspio slomiti iPhone Air. Čini se da su dani “Bendgatea” i savitljivog iPhonea 6 Plus daleko iza nas. Korisnici na internetu podvrgavaju novi uređaj najrazličitijim testovima, od savijanja preko ruba stola do udaranja čekićem, no telefon je izdržljiv.

Najprecizniji test

Jedan od najpreciznijih testova proveo je kineski YouTuber zvani Mediastorm. Usporedio je iPhone Air s iPhoneom 6 Plus koristeći stroj koji primjenjuje pritisak na sredinu uređaja. Stroj je zabilježio silu od -60.1 kgf na iPhoneu Air i -60.2 kgf na iPhoneu 6 Plus.

Pod tim opterećenjem, iPhone 6 Plus vidljivo se deformirao, dok se iPhone Air jedva pomaknuo. Napomenuo je da se pod ekstremnim pritiskom osjeti blago savijanje, ali se telefon odmah vraća u prvobitni oblik.

Apple i njihov odgovor

Na društvenim mrežama pojavljuju se brojni videozapisi koji prikazuju manje znanstvene, ali brutalnije testove. Jedan TikTok video prikazuje muškarca kako bezuspješno pokušava slomiti telefon udarajući ga o rub stola i čekićem, no uređaj ostaje netaknut.

Čak je i sam Apple objavio videozapise na kojem demonstriraju snagu iPhonea Air, prikazujući kako stroj primjenjuje pritisak od 58 kg bez ikakvih oštećenja.

Za usporedbu, Samsungov Galaxy S25 Edge, također, je prošao test savijanja s manjim odvajanjem stražnje ploče. Čini se da je Apple postavio nove standarde izdržljivosti za ultra-tanke pametne telefone.

Facebook komentari