Apple CarPlay je dobio veliku nadogradnju novim iOS 26 sistemom na iPhone telefonima

S dolaskom iOS-a 26, Apple je predstavio niz važnih noviteta za CarPlay, koji sada nudi moderniji izgled i dodatne funkcionalnosti prilagođene vozačima.

Najveća vizuelna promjena dolazi kroz novi “Liquid Glass” dizajn, koji uvodi prozirne efekte i zaobljene linije, čime se CarPlay usklađuje s ostatkom iOS interfejsa.

Tu su i widgeti, koji omogućavaju prikaz vremenske prognoze, kalendara, podsjetnika i pametnih uređaja direktno na ekranu automobila. Zahvaljujući funkciji Live Activities, korisnici će moći u realnom vremenu pratiti informacije poput statusa letova, sportskih rezultata ili dostava – bez potrebe za otvaranjem pojedinačnih aplikacija.

Jedna od zanimljivijih novosti je i video streaming putem AirPlay-a, ali uz ograničenje – funkcija radi isključivo dok je vozilo parkirano, što je Apple učinio iz sigurnosnih razloga.

Unaprijeđene su i postojeće aplikacije: telefonski pozivi sada se prikazuju u kompaktnijem obliku koji ne ometa navigaciju, a u aplikaciji Messages moguće je brzo odgovoriti na poruke uz pomoć unaprijed definisanih reakcija. Apple Maps sada nudi pametnije prijedloge destinacija, temeljene na kalendaru i kontaktima.

Korisnici mogu očekivati i nove pozadine te više opcija za personalizaciju izgleda CarPlaya.

Iako su nove funkcije dostupne uz instalaciju iOS-a 26, implementacija pojedinih opcija, poput video streaminga, zavisit će od saradnje s proizvođačima vozila. Apple je istaknuo da će potpuna integracija noviteta zahtijevati vrijeme i podršku automobilskih partnera, pa će neki korisnici još morati sačekati na puni doživljaj.

