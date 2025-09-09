Kako su hiljade Hrvata nasjele na finansijsku prevaru i ostali bez novca?

Mnogi su Hrvati u petak ostali bez nekoliko tisuća eura, a neki i bez životne ušteđevine. Naime, propala je platforma XUEX za ulaganje u kriptovalute, koja pripada EG Investment Groupu. Ista platforma propala je u petak navečer u Srbiji, a prošlog tjedna u Albaniji, piše Index.

Prenosimo iz Telegram grupa nekoliko priča ulagača u XUEX koji su ostali bez uloženog novca.

Čovjek koji se bavi građevinskim radovima donio je odluku: odustaje od građevine, ne da mu se više, težak je to posao, sve ga boli, vruće je. A na XUEX platformi sjedi doma, samo klika na mobitelu i lova sjeda. Čak je posudio novac da bi što više uložio i zaradio.

Drugi je u Slavoniji pola svog poslovnog prostora pretvorio u savjetovalište za EG Investment grupu.

Treći je polijepio oglase za EG u svojoj trgovini.

Žena se jučer čudi – kako propalo kad je dan ranije s administratorom grupe pregovarala o otvaranju EG ureda u Njemačkoj* Jedan je gospodin nedavno doživio prometnu nesreću. Ovo “ulaganje” mu je bilo spas u teškoj situaciji.

Ali, ako mislite da će svi koji su prevareni sada shvatiti da su zaista prevareni, varate se.

Zato ćemo vam pokazati kako funkcioniraju prevare da se i vama ne bi slično dogodilo. Nadamo se da će vam objašnjenje kako funkcioniraju te platforme pomoći da i vi ne nasjednete na njih, piše ovaj portal.

Prvo, kad platforma propadne, to ne priznaje. Prema njihovim riječima, platforma XUEX je od jučer pod nadzorom financijskih institucija i dok traje nadzor korisnici ne mogu podizati uloženi novac. Povod nadzora su neke druge lažne platforme za investiranje pa je, eto, XUEX sad zbog njih u nezgodnoj situaciji. Nadzor će navodno trajati do maksimalno 10 mjeseci, ali XUEX kaže da nema razloga za brigu. Nisu radili ništa protuzakonito pa će nakon nadzora biti sve u redu. Već je to lažno objašnjenje utješilo neke ulagače.

