Pogledajte kako izgledaju AirPods Pro 3: Ako putujete, Apple će prevoditi lokalni na vaš odabrani jezik

Apple je na večerašnjem događaju predstavio AirPods Pro 3, bežične slušalice koje mogu mjeriti puls korisnika te nude poboljšani prostorni zvuk, značajke prijevoda jezika i unaprijeđeno prianjanje.

– Zahvaljujući “prilagođenoj višekanalnoj akustičnoj arhitekturi”, novi model dodatno poboljšava doživljaj prostornog slušanja, izjavila je Kejt Bergeron (Kate), potpredsjednica odjela za razvoj hardvera.

AirPods Pro 3 donose i napredniju “aktivno poništavanje buke (ANC), ultra-tihe mikrofone te napredno računalno procesuiranje zvuka u kombinaciji s novim nastavcima za uši”, dodala je Bergeron.

Prijevod glasa pokretat će Apple Intelligence. Naprimjer, ako putujete, Apple će prevoditi lokalni jezik na vaš odabrani jezik.

AirPods Pro 3 koštat će 249 dolara, a u prodaju kreću 19. septembra.

