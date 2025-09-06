Sci-Tech

Pogledajte kako izgledaju AirPods Pro 3: Ako putujete, Apple će prevoditi lokalni na vaš odabrani jezik

Mogu mjeriti puls i nude poboljšani prostorni zvuk

Apple je na večerašnjem događaju predstavio AirPods Pro 3, bežične slušalice koje mogu mjeriti puls korisnika te nude poboljšani prostorni zvuk, značajke prijevoda jezika i unaprijeđeno prianjanje.

– Zahvaljujući “prilagođenoj višekanalnoj akustičnoj arhitekturi”, novi model dodatno poboljšava doživljaj prostornog slušanja, izjavila je Kejt Bergeron (Kate), potpredsjednica odjela za razvoj hardvera.

AirPods Pro 3 donose i napredniju “aktivno poništavanje buke (ANC), ultra-tihe mikrofone te napredno računalno procesuiranje zvuka u kombinaciji s novim nastavcima za uši”, dodala je Bergeron.

Prijevod glasa pokretat će Apple Intelligence. Naprimjer, ako putujete, Apple će prevoditi lokalni jezik na vaš odabrani jezik.

AirPods Pro 3 koštat će 249 dolara, a u prodaju kreću 19. septembra.


