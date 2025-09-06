Spektakularan prizor na nebu: Sutra nas očekuje Krvavi Mjesec

Ljubitelji astronomije i noćnog neba sutra će imati priliku posmatrati rijetku i upečatljivu pojavu – potpunu pomrčinu Mjeseca, poznatu i kao Krvavi Mjesec.

Pomračenje Mjeseca nastaje kada se Zemlja nađe tačno između Sunca i Mjeseca, blokirajući sunčeve zrake koje bi inače obasjale Mjesečevu površinu. Iako bi u teoriji Mjesec tada trebao nestati u mraku, on poprima crvenkastu nijansu. To se dešava zato što duže valne dužine crvenog svjetla iz spektra prolaze kroz Zemljinu atmosferu, dok se kraće, plave zrake raspršuju – isti efekat koji uzrokuje crvene zalaske sunca.

Kada i gdje je najbolje posmatrati?

Cijela pomrčina trajat će oko 5,5 sati – od 17:28 do 22:55 sati po lokalnom vremenu, dok će faza potpune pomrčine (tzv. totalitet) trajati od 19:30 do 20:52 sati – ukupno 82 minute.

Najbolji pogled na ovaj nebeski spektakl imat će posmatrači u Aziji i zapadnoj Australiji, dok će stanovnici Evrope, Afrike, Novog Zelanda i istočne Australije moći vidjeti barem dio pomrčine, uključujući i njen najzanimljiviji dio.

U Evropi, Mjesec će izlaziti već djelimično pomračen, što znači da će posmatranje zavisiti od jasnog istočnog horizonta. Ako vremenske prilike budu pogodne, crvenkasti Mjesec nisko na nebu mogao bi biti prizor koji se pamti.

Prema portalu Time and Date, oko 6,2 milijarde ljudi, što je više od 77 posto svjetske populacije, imat će priliku vidjeti fazu potpune pomrčine, dok će gotovo 7,1 milijarda ljudi moći pratiti barem jedan njen dio.

Ako vremenski uslovi ili lokacija ne budu pogodni za posmatranje, pomrčinu će biti moguće gledati putem besplatnih online prijenosa na platformama poput The Virtual Telescope Project i Time and Date, čime će svi zainteresovani moći uživati u prizoru iz udobnosti vlastitog doma.

Zadnja potpuna pomrčina bila je 2022.

Podsjetimo, posljednja potpuna pomrčina Mjeseca desila se u novembru 2022. godine i trajala je 1 sat i 25 minuta. Sutrašnji događaj predstavlja jedinstvenu priliku za sve zaljubljenike u noćno nebo – ne propustite Krvavi Mjesec!

