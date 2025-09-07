Otkrivena sjekira stara 3.000 godina: Izrađena od materijala iz svemira

Arheološki tim iz Indonezije objavio je revolucionarno otkriće – sjekira stara oko 3.000 godina, pronađena na ostrvu Južna Kalimantan u oblasti Banjara, izrađena je od metala porijeklom iz meteorita.

Ovo otkriće ne samo da baca novo svjetlo na tehnološke vještine drevnih zajednica u jugoistočnoj Aziji, već potvrđuje da su ljudi tog doba umjeli da prepoznaju i koriste vanzemaljske resurse.

Kako je pronađena?

Predmet je otkriven tokom arheoloških iskopavanja na području gdje su ranije otkrivene naseobine iz bronzanog doba. Na prvi pogled izgledao je kao tipična sjekira iz tog perioda, ali detaljnim analizama stručnjaci su uočili neuobičajen hemijski sastav.

Laboratorijske analize pokazale su da legura ne odgovara tipičnim bronzanim ili gvozdenim predmetima tog doba. Umjesto toga, sjekira sadrži visok procenat nikla i rijetkih minerala, što je karakteristično za meteoritsko gvožđe.

Naučna potvrda

– Kombinacija elemenata u sjekiri, uključujući visok sadržaj nikla, jasno ukazuje da je metal došao iz meteorita – saopštila je dr. Ratri Kusumavardani, arheometalurg sa Univerziteta Gadjah Mada u Džogdžakarti. Ona je dodala da se radi o jednom od najstarijih potvrđenih artefakata u jugoistočnoj Aziji izrađenih od materijala vanzemaljskog porijekla.

Slični nalazi su ranije registrovani u Egiptu, Kini i Evropi, gdje su ljudi od meteoritskog gvožđa izrađivali nakit, bodeže ili ritualne predmete. Međutim, pronalazak funkcionalnog oruđa od ovog metala u Indoneziji je izuzetno rijedak i ukazuje na visoku vrijednost koju su tadašnje zajednice pridavale „nebeskom gvožđu“.

Kulturni značaj

Naučnici pretpostavljaju da sjekira nije bila korišćena za svakodnevni rad, već je imala simboličnu ili ritualnu ulogu. To dodatno potvrđuje njena gotovo savršeno očuvana forma, bez značajnijih tragova habanja.

– U to doba, meteoriti su često smatrani darovima bogova. Posjedovati predmet izrađen od takvog metala značilo je imati poseban status u zajednici – objašnjava profesor Bambang Setiawan, arheolog iz Jakarte.

Globalni kontekst

Otkriće iz Banjara sada se upoređuje sa čuvenim bodežom faraona Tutankamona, koji je takođe izrađen od meteoritskog gvožđa. Dokazuje se da su drevne civilizacije, iako udaljene hiljadama kilometara, dijelile zajedničku fascinaciju nebeskim tijelima i materijalima koji su padali iz svemira.

Ovaj nalaz značajno proširuje znanje o razvoju metalurgije u jugoistočnoj Aziji i otvara nova pitanja o trgovačkim i kulturnim vezama između različitih regiona. Sjekira iz Banjara biće izložena u Nacionalnom muzeju Indonezije, a naučnici nastavljaju istraživanja kako bi utvrdili porijeklo meteorita od kojeg je izrađena.

Facebook komentari