Pesimistični milijarder kojeg berza uvijek sluša: Velika kriza će se dogoditi za tri godine

Na finansijskim tržištima ima mnogo onih koji šire pesimizam oslanjajući se na jednostavnu taktiku: “Strah prodaje”.

Uvijek će se čuti oni koji glasno najavljuju krizu – jer će jednom, neminovno, biti u pravu. Krize se, naposljetku, s vremena na vrijeme zaista i dese. Zbog toga nije iznenađujuće što se tzv. vječni pesimisti često zanemaruju na Wall Streetu.

Ipak, postoji i drugačija vrsta pesimista – oni koje tržište pažljivo sluša. Među njima je i poznati investitor Rej Dalio (Ray Dalio), superbogataš koji za sobom ima desetljeća iskustva.

Više ekonomskih kriza

Dalio, koji danas ima 76 godina, vodi veliki investicijski fond Bridžvoter asosijets (Bridgewater Associates). Osnovao ga je prije tačno pola stoljeća u trosobnom stanu u Njujorku (New York), a kroz karijeru je prošao kroz više ekonomskih kriza nego većina njegovih kolega sa Wall Streeta.

U ranijim fazama karijere, svoje ideje i teorije je zadržavao za sebe kako bi na njima profitirao. Danas, kaže, nalazi se u fazi života u kojoj želi svoje znanje podijeliti s drugima. Tako je i predstavio glavne teze svoje nove knjige “Kako države bankrotiraju” na svom profilu na LinkedInu.

Oštre kritike

U razgovoru za list Financial Times, Dalio je iznio oštre kritike na račun ekonomske situacije u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zapadnim zemljama, uključujući i politiku američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Njegovo upozorenje dobilo je dodatnu pažnju zbog nedavnih potresa na tržištu državnih obveznica. Naime, sve je veća zabrinutost među investitorima jer dugovi SAD-a, Francuske i Velike Britanije stalno rastu. Prinosi na 30-godišnje obveznice porasli su širom svijeta – izuzetak je samo Švicarska.

Za razliku od mnogih, Dalio ne upire prst isključivo u Trampa. On se oslanja na vlastitu teoriju historije, po kojoj se države kroz vrijeme obogate, zaduže preko mjere, a zatim propadnu – i taj ciklus se, prema njemu, stalno ponavlja. Danas, kaže, svijet se nalazi na prekretnici sličnoj onoj iz 1930-ih i 1970-ih godina, i novi slom je, kako vjeruje, na horizontu.

Prema Daliovim riječima, zaduživanje može biti korisno – ali samo ako generira prihode dovoljne za njegovo vraćanje. Kada to nije slučaj, ono postaje neproduktivno i opasno.

Pribjegavanje populizmu

Sjedinjene Američke Države, upozorava, predstavljaju negativan primjer: država godišnje prikupi oko pet biliona dolara, od čega čak jedan bilion odlazi samo na otplatu duga. Slične ili čak gore situacije viđamo i u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Japanu. Prema njegovoj procjeni, ove zemlje su na putu da uđu u ozbiljnu ekonomsku krizu – nešto što poredi sa “srčanim udarom”, koji bi, kako predviđa, mogao nastupiti već za tri godine.

Uz sve to, Dalio naglašava da vlade, suočene s krizom, često pribjegavaju populizmu – bilo da dolazi s lijevog ili desnog političkog spektra – što, kako upozorava, može dovesti u pitanje i samu demokratiju, navodi list Neue Zürcher Zeitung.

Facebook komentari