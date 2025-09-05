Zagađen zrak povezan s razvojem demencije: Čestice PM2.5 uzrokuju oštećenja mozga

Naučnici iz Sjedinjenih Američkih Država došli su do zabrinjavajućih saznanja – sićušne čestice zagađenog zraka mogu ubrzati razvoj teških oblika demencije, izazivajući toksične nakupine proteina koje razaraju nervne ćelije dok se šire moždanim tkivom.

Radi se o tzv. Levijevim tjelešcima (Lewy bodies), koja su karakteristična za drugi najčešći oblik demencije nakon Alchajmerove bolesti. Dugotrajna izloženost finim česticama PM2.5 – manjim od 2,5 hiljaditog dijela milimetra – koje imaju sposobnost da prodiru duboko u pluća, krvotok, pa i mozak, značajno povećava rizik od razvoja ovog oboljenja, zaključili su istraživači sa Univerziteta Džons Hopkins (Johns Hopkins University).

– Za razliku od starosne dobi ili naslijeđa, zagađenost zraka je promjenjiv faktor rizika. Glavna poruka našeg istraživanja jeste da su politike čistog zraka ujedno i politike zaštite zdravlja mozga – izjavio je dr. Sjaobo Mao (Xiaobo Mao), neurolog i glavni istraživač ovog rada.

Znatno veći rizik

Istraživanje se oslanjalo na analizu podataka više od 56,5 miliona pacijenata u SAD-u u periodu između 2000. i 2014. godine. Rezultati su pokazali da je kod osoba koje žive u regijama s višim koncentracijama PM2.5 čestica prisutan znatno veći rizik od razvoja Levijeve demencije. Eksperimenti provedeni na miševima potvrdili su ove nalaze – kod životinja izloženih česticama došlo je do gubitka nervnih ćelija, smanjenja mase mozga te pada kognitivnih sposobnosti.

Profesor Ted Doson (Ted Dawson), jedan od koautora studije, naglasio je da postoje uvjerljivi dokazi o povezanosti zagađenog zraka s ovom vrstom demencije. „Potrebno nam je zajedničko djelovanje kako bismo sačuvali čist zrak – jer to je jedan od najvažnijih koraka u prevenciji demencije“, poručio je Doson.

Ranija istraživanja

Studija, objavljena u naučnom časopisu Sajens (Science), nadovezuje se na ranija istraživanja u kojima su PM2.5 čestice pronađene i u mozgovima osoba oboljelih od Alchajmerove bolesti, a njihovo prisustvo povezano je s padom intelektualnih sposobnosti.

