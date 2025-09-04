Kako je poznati fizičar iz Turske završio u američkom pritvoru

Turski fizičar Furkan Dolek, koji je nestao više od sedmicu dana, pronađen je u pritvorskom centru američke službe za imigraciju (ICE) u saveznoj državi Njujork, potvrdile su turske diplomatske institucije. Njegova porodica je prethodno danima tragala za njim, nakon što je nestao tokom protestne šetnje prema Kanadi, na koju se odlučio pošto mu je ukinuta američka istraživačka viza.

Posljednja Dolekova objava na LinkedInu, 27. augusta, otkrivala je njegovu iscrpljenost, ali i zahvalnost što je uspio doći do Akwesasnea. Nedugo zatim, uhapšen je i pritvoren u stanici granične patrole Messena. Porodica tvrdi da mu u pritvoru nisu omogućene redovne komunikacije, a advokati su bezuspješno pokušavali stupiti u kontakt s njim. Njegova sestra Esra Dolek Đoškun potvrdila je da je premješten u Federalni pritvorski centar u Buffalu, te da mu još nije zakazano ročište.

Dolek je radio na američkom Fermilabu kroz saradnju s Virginia Tech univerzitetom, a ranije je prijavljivao sigurnosne propuste u toj instituciji, uključujući i slučajeve radijacijskog izlaganja. Umjesto zaštite, dobio je otkaz, izgubio vizu i ostao bez pravne podrške. Virginia Tech je potvrdio da je bio zaposlen kao postdoktorski saradnik od marta 2023. do aprila 2024. godine.

Ovaj 37-godišnji fizičar doktorirao je u Švicarskoj, radio u CERN-u, a iza sebe ima više od 660 naučnih publikacija i spada među najcitiranije istraživače u svojoj oblasti. Njegov nestanak u SAD-u izazvao je veliku pažnju, jer je porodica u Turskoj tvrdila da su mu telefoni i računar oduzeti, a zbog pravnih troškova bili su prinuđeni prodati porodičnu kuću.

Dolek je u svojim javnim istupima naglašavao da istraživači rade u nesigurnim uslovima i da se kršenja protokola prikrivaju, dok oni koji se usude progovoriti trpe posljedice. Američke vlasti, međutim, još uvijek nisu zvanično komentarisale njegov slučaj.

