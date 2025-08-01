Posebno iskustvo za korisnike: Spotify uvodi novu opciju dijeljenja

Spotify uvodi novu funkciju, Messages, koja korisnicima omogućava da dijele muziku, podcaste i audio-knjige unutar same aplikacije, putem privatnih poruka. Ovaj potez otvara vrata još socijalnijem iskustvu slušanja, ali i postavlja pitanja o privatnosti i sigurnosti komunikacije.

Novo iskustvo

Spotify je već godinama prvi u digitalnom svijetu muzike, ali sa novom funkcijom Messages kompanija ide korak dalje. Korisnici sada mogu, putem posebnog odjeljka u aplikaciji, da direktno šalju pjesme, albume, playliste ili epizode podcasta svojim kontaktima. Više nema potrebe za dijeljenjem sadržaja putem eksternih platformi.

Dijeljenje funkcioniše preko standardne “share” opcije, a kontakt lista se formira na osnovu postojećih interakcija: zajedničkih playlista, ili kroz Family i Duo pretplate. Spotify smatra da će na ovaj način podstaći korisnike da se bolje povežu.

Privatnost kao izazov

Poruke su šifrovane industrijskim standardima, ali nisu u potpunosti end-to-end zaštićene. Spotify je naglasio da korisnici imaju mogućnost da odbiju ili prihvate poruke, blokiraju neželjene kontakte i prijave sumnjiv sadržaj. Kompanija će koristiti i algoritamsku i ljudsku moderaciju kako bi otkrila zloupotrebe, što otvara pitanje balansa između sigurnosti i privatnosti.

Funkcija je trenutno dostupna korisnicima starijim od 16 godina, kako za besplatne, tako i za premium plan. Iako je još nova opcija, u narednom periodu očekuje se širenje globalno.

Budućnost popularne platforme

Uvođenjem direktnih poruka, Spotify jasno stavlja do znanja da želi da bude više od muzičkog streamera. Cilj je da postane društvena platforma koja povezuje ljude kroz muziku i audio sadržaj. Time kompanija ulazi u prostor gdje se takmiči ne samo sa drugim muzičkim aplikacijama već i sa društvenim mrežama.

Za kreatore, nova opcija predstavlja kanal za organski rast publike. Pjesma podijeljena prijatelju može postati viralna mnogo brže od tradicionalnog algoritamskog preporučivanja.

Ipak, da li će nova opcija uspjeti uveliko zavisi od korisnika. Ukoliko postanu popularne to će obilježiti početak jednog novog poglavlja u digitalnom svijetu.

Facebook komentari