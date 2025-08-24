Pluton gubi status planeta

Pluton je tokom 20. stoljeća smatran jednim od devet planeta Sunčevog sistema. Otkiven je 1930. godine, iako su pretpostavke o njegovom postojanju postojale i ranije. Na današnji dan, 24. augusta 2006. godine, Međunarodna astronomska unija zvanično je reklasifikovala Pluton kao patuljastu planetu, čime je broj planeta u Sunčevom sistemu smanjen na osam.

Nakon otkrića, Pluton je odmah prihvaćen kao deveti planet Sunčevog sistema, iako je sa svojih 2.377 kilometara u prečniku manji čak i od Mjeseca. Ipak, otkriće je bilo značajno i simbolično – Pluton je predstavljao sve tajne udaljenih dijelova Sunčevog sistema.

Gubitak statusa planeta

Početkom 21. stoljeća astronomi su u Kuiperovom pojasu – području iza Neptunove orbite – otkrili brojne objekte, od kojih su neki čak i veći od Plutona. Ovo je dovelo do preispitivanja Plutonovog statusa.

Rasprave o Plutonu vodile su se širom svijeta, a kulminirale su 24. augusta 2006. godine, kada je u Pragu održana skupština Međunarodne astronomske unije (IAU). Tada je usvojena nova definicija planeta – tijelo koje orbitira oko Sunca, ima dovoljno mase da bude skoro sferično i očistilo je svoju orbitu od drugih objekata.

Pluton nije ispunjavao posljednji kriterij, te je zbog toga reklasifikovan kao patuljasta planeta. Od tada, Sunčev sistem zvanično broji osam planeta.

Facebook komentari