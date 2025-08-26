Ukrajina predstavila raketu Flamingo: Ima domet 3.000 kilometara i već je korištena

Ukrajinski medij Dzerkalo Tyzhnia objavio je video koji prikazuje Flamingo, raketu koju je razvila ukrajinska obrambena tvrtka Fire Point, tokom testnog i borbenog lansiranja.

Kako navode, Flamingo nosi bojevu glavu težine 1.150 kilograma i ima domet leta od 3.000 kilometara, što znači da je sposoban pogoditi ciljeve duboko na ruskom teritoriju koji su prije bili nedostižni.

Raketa je također dizajnirana da bude otporna na sisteme elektroničkog ratovanja, vjerojatno koristeći sigurni GPS modul s CRPA antenama. Raketa je uspješno prošla testove prije nekoliko mjeseci i sada se proizvodi u velikim količinama.

Kako tvrde Ukrajinci, Flamingo je već korišten u borbi i navodno je pogodio ciljeve unutar Rusije.

Prvu fotografiju rakete Flamingo objavio je ukrajinski fotograf Jefrem Lukacki.

– Raketa Flamingo ukrajinske proizvodnje s dometom većim od 3000 kilometara, koja je ušla u serijsku proizvodnju, prikazana je u radionici tvrtke Fire Point, jedne od vodećih obrambenih kompanija u zemlji, na nepoznatoj lokaciji u Ukrajini u četvrtak, 14. avgusta 2025.- napisao je na Facebooku.

Vizualno, raketa podsjeća na krstareću raketu FP-5 koju je početkom 2025. predstavila grupa Milanion. Prema Defense Expressu, njezine specifikacije uključuju maksimalnu težinu bojeve glave do 1.000 kilograma, maksimalni domet od 3.000 kilometara, brzinu do 900 km/h te navigaciju temeljenu na inercijalnom sistemu i GPS-u.

Facebook komentari