Kina uspješno testirala raketu za osvajanje Mjeseca do 2030.

Kina je obavila ključni test svoje rakete Long March -10, koju planira koristiti za misiju spuštanja astronauta na Mjesec do 2030. godine.

Nedavno izvedeni test uključivao je aktiviranje prve faze rakete na lansirnoj rampi u svemirskoj luci na otoku Hainan. Ova faza, opremljena sa sedam YF-100K motora, radila je 30 sekundi i proizvela oko 990 tona potiska. Najvažniji rezultat jeste činjenica da su motori radili potpuno sinhronizovano, što je ključno za stabilnost rakete.

Kineski zvaničnici ističu da je test potvrdio mogućnost rada motora u normalnim i uslovima visoke snage. Raketa Long March-10 značajno je snažnija od bilo koje prethodne kineske rakete, stvarajući gotovo tri puta više potiska od Long March-5. Sa visinom od 92 metra, u punoj konfiguraciji imat će čak 21 motor koji će raditi istovremeno.

Razvoj Long March -10 započeo je 2017. godine, a raketa može prenijeti 27 tona tereta na Mjesec. Plan je da se do kraja decenije realizuju dvije misije: Mengzhou (s posadom) i Lanyue (s lunarnim landerom), koje će se spojiti u orbiti oko Mjeseca, nakon čega će astronauti preći u lander i izvršiti spuštanje na površinu.

Kina ujedno razvija i Međunarodnu lunarnu istraživačku stanicu (ILRS), koju planira izgraditi na južnom polu Mjeseca do 2035. godine, uz saradnju s međunarodnim partnerima.

Ovo je bio prvi statički test izveden na pravoj lansirnoj rampi, budući da uobičajena testna postrojenja nisu mogla podnijeti toliku snagu. Inženjeri su analizirali sisteme otporne na toplotu, pouzdanost višemotornog sklopa i sisteme za rano otkrivanje grešaka.

Osim verzije za lunarne misije, razvija se i Long March-10A, višekratna varijanta namijenjena letovima u orbitu Zemlje, po uzoru na SpaceX-ov Falcon 9.

Kina je ovim testom napravila veliki korak ka ostvarenju ambicije da pošalje svoje astronaute na Mjesec do 2030. godine, a zatim i izgradi stalnu bazu na njegovoj površini.

Facebook komentari