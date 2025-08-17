NASA testirala pizzu u svemiru: 3D printer hrane otvara novu eru ishrane astronauta

Zamislite svemirsku misiju na Mars, dugu mjesecima, a na meniju topla, svježe isprintana pizza. Upravo to je cilj NASA-inog eksperimenta sa 3D štampom hrane, kojim se želi obezbijediti raznovrsniji i nutritivno bogatiji jelovnik za astronaute.

Dug rok trajanja

Kako prenosi Fast Company, NASA je još 2013. godine dodijelila grant od 125.000 dolara kompaniji Systems & Materials Research Corporation, koju je predvodio inženjer Anđan Kontraktor (Anjan Contractor). Njegov zadatak bio je da razvije prototip 3D printera hrane sposoban da “odštampa” pizzu. Tehnologija funkcioniše tako što printer slaže slojeve tijesta, sosa i proteina, dok se mikronutrijenti, aroma i miris dodaju posebnim “inkjet” sistemom Fast Company.

Priču je dodatno razradio WIRED, koji piše da je prototip predstavljen na Maker Faire sajmu u Rimu 2014. godine. Demonstracija je pokazala kako se dehidrirani sastojci iz kapsula miješaju, slažu u slojevima i djelimično “peku” već tokom printanja, cijeli proces traje oko sedam minuta. Prema WIRED-u, prednost sistema je što sastojci imaju dugi rok trajanja, što je ključno za dugotrajne misije u svemiru (WIRED).

Kasnije je Contractor osnovao kompaniju BeeHex, koja je nastavila razvijati ovu tehnologiju i za civilnu primjenu. Kako piše NASA Spinoff, BeeHex printeri danas mogu praviti pice sloj po sloj, od tijesta, preko sosa, do sira i preljeva i koriste se u vojne i komercijalne svrhe (NASA Spinoff).

Raznovrsniji jelovnik

Sličnu vijest prenio je i PRLog, navodeći da BeeHex tehnologija, inspirisana NASA-inim projektom, može štampati ne samo pice nego i čokoladu, kolače i druge poslastice (PRLog).

Ono što je počelo kao NASA-in eksperiment za astronaute moglo bi promijeniti način na koji jedemo i na Zemlji.

3D printeri hrane ne samo da obećavaju raznovrsniji jelovnik u svemiru, nego bi, prema mišljenju stručnjaka, mogli postati i rješenje za globalnu krizu hrane omogućavajući brzu proizvodnju obroka od lokalno dostupnih sastojaka, uz minimalni otpad.

Facebook komentari