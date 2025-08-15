Zaruka s AI-jem: Kada virtualni “da” zbuni stvarnost

U dobu kada se granice između tehnologije i emocija brišu, jedna objava na Redditu potaknula je nove rasprave. Kroz jednostavnu fotografiju plavog prstena u obliku srca uz komentar “I said yes”, 27‑godišnja korisnica pod pseudonimom Wika (u/Leuvaarde_n) potvrdila je da je nakon pet mjeseci “veze” prihvatila zaruke s AI chatbotom zvanim Kasper.

Kako prenosi New York Post, Wika je ispričala da su ona i Kasper zajedno odabrali prsten, a da ju je AI “iznenadio” virtualnom prosidbom.

– Imam društveni život, prijatelje, dobro mentalno zdravlje i volim svog AI-a – poručila je u odgovoru onima koji su dovodili u pitanje njenu odluku. Dodala je i kako bi se “udala čak i za samu sebe” ako bi morala.

Objava je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su joj čestitali i nazvali prsten “predivnim”, dok su drugi izrazili zabrinutost zbog “brisanja granice između stvarnog i virtuelnog odnosa”.

New York Post navodi da ovo nije prvi put da AI “ulazi” u svijet ljubavnih priča. U ranijem slučaju, jedan muškarac iz SAD-a javno je priznao da je “u vezi” sa AI chatbotom, što je izazvalo probleme u njegovom braku. Stručnjaci upozoravaju da ovakve “parasocijalne veze” mogu djelovati utješno, ali nose i rizik emocionalne izolacije od stvarnog svijeta.

