Novi ChatGPT podijelio mišljenja korisnika: Stručnjaci hvale kodiranje

Novi model umjetne inteligencije GPT-5, koji je kompanija OpenAI zvanično lansirala 7. augusta 2025. godine, izazvao je snažne i podijeljene reakcije među korisnicima i stručnjacima. Dok jedni ističu napredak, drugi smatraju da je riječ o razočaravajućoj nadogradnji koja se više oslanja na tehničku efikasnost nego na korisničko iskustvo.

Prema ocjeni Financial Timesa, riječ je o „evolucijskom, a ne revolucionarnom“ iskoraku. Novi model bilježi poboljšanja u oblasti kodiranja, logičkog rezonovanja i smanjenja broja netačnih odgovora. Economic Times također hvali unapređenja u domenu emocionalne inteligencije i dugoročnog pamćenja, dok Reuters prenosi mišljenja ranih korisnika koji ističu poboljšane performanse — ali bez dramatičnih razlika u odnosu na prethodnu verziju, GPT-4.

Ipak, kritike ne izostaju. Na forumima poput Reddita te portalima Business Insider i TechRadar, korisnici izražavaju nezadovoljstvo, naročito zbog ukidanja GPT-4o modela, koji je bio poznat po „toplijem“ i personalnijem pristupu. Nasuprot tome, GPT-5 opisuje se kao „hladan“, „strogo funkcionalan“ i „najposlovnija“ verzija do sada.

Dio korisnika navodi da je model uistinu brži i precizniji, ali i emocionalno distanciran, čime gubi element prijateljskog tona koji je za mnoge predstavljao ključnu vrijednost prethodnih verzija.

Estetski, vizualne promjene poput kolorisanog interfejsa umjesto dosadašnje bijele pozadine ocijenjene su kao zanimljive, ali površinske. U konačnici, utisak o GPT-5 modelu dijeli korisnike na dvije grupe — one koji žele ličnog asistenta i one koji su u prethodnim verzijama vidjeli digitalnog saputnika.

