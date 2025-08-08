Misteriozna Mira rekla “ne” Cukerbergu: Odbila ponudu od milijardu dolara

Mira Murati, bivša tehnička direktorica OpenAI-ja, nedavno je odbila ponudu Mete koju je procijenjena na čak milijardu dolara, kako bi nastavila da vodi svoj AI startup Thinking Machines Lab. Ujedno, cijeli njen tim je odbio iste ponude, ističući da vjeruju u dugoročnu vrijednost svojih akcija i u misiju kompanije.

Tehnološka vizionarka

Mira Murati, 36-godišnja tehnološka vizionarka, vodila je ključne projekte kao što su ChatGPT dok je bila u OpenAI-ju. Nakon što je napustila kompaniju, osnovala je svoj startup Thinking Machines Lab, koji je upravo završio rekordnu sezonu i procijenjen je na oko 12 milijardi dolara, piše The Economic Times.

Meta je ponudila kompenzacije u rasponu od 200 miliona do milijardu dolara za članove tima, u pokušaju da ih privuče, međutim, ni jedna osoba iz njenog tima nije prihvatila ponudu, stavljajući naglasak na zajedničku viziju i nezavisnost, prenosi mondo.ba.

Zašto su odbili?

Vjeruju u misiju koju ostvaruju unutar svoje kompanije, a ne u brzu zaradu. Takođe u zadržavanje integriteta. Ne žele da žrtvuju svoju nezavisnost u korist korporativnih ciljeva drugih. Na trećem mjestu po važnosti im je liderstvo koje inspiriše. Reputacija Murati kao vizionara u AI zajednici doprinosi lojalnosti tima.

Ovo odbijanje predstavlja simbolički momenat u velikoj borbi za AI talenat gdje ideje i misija mogu nadvladati najizdašnije ponude.

