Turska gradi svemirsku luku u Somaliji: Lansiranje raketa i testiranje projektila

Turska planira izgradnju orbitalnog lansirnog kompleksa na somalijskoj obali Indijskog okeana, koji će služiti i za testiranje balističkih projektila dugog dometa, prenosi turski mediji Yeni Şafak. Ova dvostruka namjena strateškog objekta označava novo poglavlje u širenju turskog vojnog i tehnološkog uticaja na Afričkom rogu.

Prema pisanju dnevnog lista Yeni Şafak, kompleks će zauzimati površinu od oko 900 kvadratnih kilometara na obali Somalije i bit će izgrađen pod nadzorom Turske svemirske agencije (TUA).

Testiranje raketa

Iako je službeno predstavljen kao civilna orbitalna lansirna platforma, turski mediji prenose da će se koristit i za testiranje raketa dugog dometa, što potvrđuju i analize objavljene u publikacijama poput Middle East Eye i Al-Monitor.

Lokacija u Somaliji pruža niz tehničkih i strateških prednosti. Njena blizina ekvatoru omogućuje raketama da dosegnu orbitu uz manju potrošnju goriva, dok otvoreni Indijski okean nudi siguran prostor za testiranja bez ugrožavanja civilnih područja.

Najvjerovatnije oružje koje će se testirati uključuje balistički projektil Tayfun, razvijen od strane državne odbrambene firme Roketsan, čiji je prvi probni let izveden 2022. godine, te novu naprednu verziju Tayfun Block 4, koja je predstavljena ove godine na sajmu IDEF 2025 u Istanbulu.

Daily Sabah ističe da se radi o hipersoničnom projektilu sposobnom za brzinu veću od 5 Machova, dugom gotovo 10 metara i teškom preko 7 tona. Block 4 još nije testiran, ali će najvjerovatnije svoje prve letove imati upravo iz Somalije.

Odbrambena saradnja

Cijeli projekt temelji se na Okvirnom sporazumu o odbrambenoj i ekonomskoj saradnji koji su potpisali Turska i Somalija u februaru 2024. godine, a koji je u decembru iste godine najavio somalijski predsjednik Hassan Sheikh Mohamud, izvještava Anadolu Agency.

Iako turski dužnosnici procjenjuju da će projekt koštati više od 350 miliona dolara, ranije procjene iz Yeni Şafak-a govorile su o ciframa i do 6 milijardi dolara. Budući da godišnji budžet TUA-e iznosi samo oko 40 miliona dolara, analitičari iz Middle East Eye i The Defense Post navode da će projekt vjerovatno zahtijevati podršku iz inostranstva – a Al-Monitor je u tom kontekstu naveo Ujedinjene Arapske Emirate kao potencijalnog partnera.

Lansirna platforma uklapa se u ciljeve Nacionalnog svemirskog programa Turske pokrenutog 2021. godine, koji je inicijalno uključivao plan za lansiranje hibridne turske rakete na Mjesec. Prema Daily Sabah-u, taj je plan kasnije pauziran, a Turska je umjesto toga platila 55 miliona dolara za učešće u SpaceX misiji kojom je poslala svog prvog astronauta u orbitu.

Svemirski projekt u Somaliji dodatno produbljuje tursko prisustvo u toj zemlji. Od 2011. godine, Turska je uložila milijarde dolara u humanitarnu, infrastrukturnu i vojnu saradnju, uključujući i otvaranje svoje najveće inozemne vojne baze – Kamp TURKSOM – 2017. godine, o čemu su izvještavali TRT World i Al Jazeera Balkans.

Bez javne rasprave

Ipak, kako prenosi somalijski portal Garowe Online, o ovom ogromnom projektu gotovo da nije bilo javne rasprave u Somaliji. Nekolicina zastupnika tražila je dodatne informacije, ali tehnički planovi i procjene utjecaja na okoliš nisu objavljeni. Nijedna od susjednih zemalja još nije dala službenu izjavu.

Analitičari s Defense News i Breaking Defense ističu da ovaj projekt predstavlja strateški iskorak Ankare ka razvoju ofanzivnih raketnih sistema dometa 1000 do 3000 kilometara, čime se smanjuje oslanjanje na strane infrastrukture i povećava utjecaj Turske u globalnoj industriji naoružanja.

