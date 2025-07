Vježbanje u odrasloj dobi smanjuje rizik smrti za 40 posto

Novo veliko istraživanje pokazuje da tjelovježba tokom odrasle dobi može smanjiti rizik od prerane smrti i do 40 posto.

Naučnici naglašavaju da nikada nije kasno da se počne s fizičkom aktivnošću, jer čak i oni koji se tek kasnije odluče na zdraviji način života mogu značajno produžiti svoj život.

Ljudi koji su bili dosljedno aktivni tokom godina imali su 30–40 posto manji rizik smrti, dok su i oni koji su samo malo povećali nivo kretanja imali 20–25 posto manji rizik.

Najvažnije otkriće je da su i potpuno neaktivni ljudi, koji su kasnije počeli vježbati, imali 22 posto manji rizik smrti od onih koji su ostali neaktivni.

Stručnjaci navode da redovno kretanje poboljšava rad tijela i smanjuje upalne procese, što može objasniti ovakve rezultate.

Trenutno Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje 150 do 300 minuta umjerene fizičke aktivnosti sedmično, poput brzog hodanja ili vožnje bicikla, ili 75 do 150 minuta intenzivne aktivnosti, poput trčanja, planinarenja ili timskih sportova.

Zaključak stručnjaka je jasan: počni se kretati, bilo kad i bilo koliko, jer tvoje tijelo to pamti i nagrađuje.

