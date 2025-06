Dvije fotografije pokazuju koliko svemirski let iscrpljuje tijelo

Dvije fotografije, nastale u razmaku od samo dva dana, pokazuju koliko boravak u svemiru i povratak na Zemlju s Međunarodne svemirske stanice iscrpljuju ljudsko tijelo. Na obje fotografije je Don Petit, najstariji astronaut NASA-e, koji se u nedjelju, na svoj 70. rođendan, vratio na Zemlju nakon 220 dana provedenih u njenoj orbiti.

Na prvoj fotografiji, koju je sam napravio i objavio na Instagramu, Don Petit izgleda vitalno i pun snage dok obavlja posao u orbiti. Na drugoj, snimljenoj u Kazahstanu 20. aprila nakon slijetanja, Petit je vidno iscrpljen, bez snage da nakon gotovo sedam mjeseci bez gravitacije drži glavu uspravno.



– Autoportret na mom orbitalnom sretnom mjestu. Sutra ću ponovo postati Zemljanin. Kakva je avantura bila ova misija – napisao je Don Petit na Instagramu uz selfi s Međunarodne svemirske stanice.

Povratak na Zemlju

Kada je posada Sojuza, u kojoj je bio Petit, sletjela u Kazahstan u nedjelju, NASA je na Iksu objavila sljedeću poruku: “Dome, slatki Hjustone. Astronaut NASA-e zvanično se vratio kući s Međunarodne svemirske stanice nakon završetka četvrtog svemirskog leta i ukupno 590 dana u svemiru. Savršena misija.”

Petit i njegovi saputnici – ruski kosmonauti Aleksej Ovčinin i Ivan Vagner – obletjeli su Zemlju 3.520 puta.

Međutim, iako je u svemiru izgledao zdravo, po dolasku na Zemlju bio je očigledno iscrpljen.

Izuzetni Don Petit, koji je danas napunio 70 godina, izgledao je prilično loše nakon izvlačenja iz kapsule.

– Nadam se da nije ništa ozbiljno, ali očekujem uskoro vijesti o njegovom stanju – napisao je na X-u astronom Džonatan Mekdauel.

Napor za tijelo

Boravak u svemiru izuzetno je težak za ljudsko tijelo – nedostatak gravitacije uzrokuje značajan i nepovratan gubitak gustoće kostiju. To dovodi do slabljenja mišića, od ruku i nogu do srca, koje radi slabije jer ne mora pumpati krv protiv gravitacije.

Količina krvi u tijelu se smanjuje, a mijenja se i način na koji ona cirkuliše organizmom. Također, ostale tjelesne tekućine ne mogu lako teći prema dolje.

– Tekućina se nakuplja u glavi, pa astronauti stalno imaju osjećaj kao da su prehlađeni. Sva čula slabe, što je možda i dobro jer u svemirskoj letjelici, koja ima posjetioce već dvije decenije, jako smrdi, a prozori se ne mogu otvoriti – rekao je ranije Alan Dafi, astrofizičar s Univerziteta Svinburn.

– Nakon povratka na Zemlju, astronauti se bore s hodanjem, imaju vrtoglavice i loše vide. Nakupljanje tekućina mijenja oblik očiju, koje postaju natečene. To se uglavnom normalizuje nakon nekog vremena, ali astronautima možda budu potrebne naočale do kraja života – dodao je Dafi.

Najstariji astronaut NASE-e

Don Petit rođen je 20. aprila 1955. Doktor je hemijskog inženjerstva, a njegov izum šolje za nultu gravitaciju prvi je patent osmišljen u svemiru.

Astronaut NASA-e postao je 1996. Fotografija mu je hobi, a njegovi svemirski snimci su zadivljujući i gotovo svaki oduzima dah.

Iako je trenutno najstariji astronaut NASA-e, nije najstarija osoba koja je bila u svemiru. Taj rekord drži Džon Glen, koji je imao 77 godina kada je 1998. boravio u svemiru.

