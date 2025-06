Mask nestao sa scene, pa otkrio svoj jezivi plan: “Zemlja će biti spaljena”

Izvršni direktor SpaceX-a, milijarder Ilon Mask (Elon Musk), u intervjuu za Fox News je govorio o svojoj viziji života na Marsu dok se njegovo vrijeme provedeno u Odjelu za učinkovitost vlade (DOGE) bliži kraju.

Mask je podijelio zaključke tima DOGE-a o rasipanju, prevarama i zloupotrebama unutar vlade te dodatno razradio svoju ideju kolonizacije Marsa kao “životnog osiguranja” za čovječanstvo.

Život na Zemlji

– Mars je kolektivno životno osiguranje za život. Naime, u konačnici će sav život na Zemlji biti uništen od strane Sunca. Sunce se postupno širi, i stoga u nekom trenutku moramo postati civilizacija koja obitava na više planeta, jer će Zemlja biti spaljena – rekao je Mask.

Također je objasnio da njegova vizija za Mars nije samo slijetanje na planetu, postavljanje zastava i ostavljanje tragova, već je riječ o stvaranju samoodrživog grada.

Samostalno razvijanje

– Cilj je da Mars bude dovoljno samoodrživ i da se može razvijati samostalno ako brodovi za snabdijevanje sa Zemlje prestanu dolaziti iz bilo kojeg razloga, bilo zato što je civilizacija nestala u velikom prasku ili tiho u tišini. Ako su brodovi za snabdijevanje nužni za preživljavanje Marsa, tada nismo stvorili životno osiguranje. Nismo stvorili životno osiguranje za život u kolektivu. Dakle, to je ključna tačka u budućnosti gdje će sudbina života, kakvu poznajemo, biti zauvijek pogođena, a to je kada Mars postane samoodrživ – izjavio je on.

Mask je sredinom marta napisao u objavi na svojoj društvenoj mreži X da će SpaceX Starship krenuti prema crvenoj planeti krajem 2026. godine, prevozeći Optimusa, Teslin humanoidni robot.

Predvidio je da bi, ako misije budu uspješne, ljudi mogli početi slijetati na Mars već 2029. godine, iako je 2031. godina vjerovatnija.

