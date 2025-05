Svemirska letjelica iz doba Hladnog rata vraća se u Zemljinu atmosferu nakon 53 godine u orbiti

Sovjetska svemirska letjelica lansirana prije više od pola stoljeća sljedeće sedmice će nekontrolirano proći kroz Zemljinu atmosferu, označavajući dramatičan kraj misije iz doba Hladnog rata koja nikada nije napustila orbitu, prema izvještajima nekoliko medija.

Science Alert je u petak izvijestio da je Kosmos-482, sonda za slijetanje na Veneru teška 500 kilograma, koju je bivši SSSR lansirao 31. marta 1972. godine raketom Molnija s kosmodroma Bajkonur, trebala pratiti svoju sestrinsku sondu Veneru 8 na misiji prema Veneri, ali se sada očekuje da će ponovo ući u Zemljinu atmosferu oko 10. maja.

Kosmos-482 je ostao “zaglavljen” u Zemljinoj orbiti nakon kvara rakete, vjerovatno kvara tajmera i dio njega je tamo ostao od tada, dodaje se u izvještaju.

Prema riječima analitičara Marka Langbroka (Marca Langbroeka) sa Tehnološkog univerziteta Delft, sada se očekuje da će svemirska letjelica ponovo ući u atmosferu oko 10. maja, iako precizno vrijeme i lokacija nisu sigurni.

– Budući da je ovo lender dizajniran da preživi prolazak kroz Venerinu atmosferu, moguće je da će preživjeti i ponovni ulazak u Zemljinu atmosferu netaknut – napisao je Langbrok u nedavnoj objavi na svom blogu.

Rizik ostaje minimalan

Sferna kapsula za spuštanje, promjera otprilike jednog metra, dizajnirana je da izdrži pritiske i toplinu Venerine atmosfere bogate ugljičnim dioksidom.

Dok se većina originalnog tereta raspala prije nekoliko decenija, robusni dizajn ove kapsule mogao bi joj omogućiti da preživi svoj posljednji pad.

Međutim, Langbrok je u poruci koju je dobio The Guardian naglasio da su šanse da će uzrokovati štetu izuzetno male.

– Rizik je sličan riziku od slučajnog pada meteorita, kojih se nekoliko dogodi svake godine. Veći je rizik da vas udari grom tokom života – rekao je.

Astrofizičar Džonatan MekDovel (Jonathan McDowell) iz Harvard-Smithsonian Centra za astrofiziku također je dodao da bi “bilo bolje da toplinski štit otkaže, što bi uzrokovalo izgaranje svemirske letjelice tokom prolaska kroz atmosferu. Ali ako toplinski štit izdrži, letjelica će se vratiti netaknuta i imat ćete metalni objekt od pola tone koji pada s neba.”

Svemirski otpad

Predviđena zona ponovnog ulaska proteže se od 52° sjeverne do 52° južne geografske širine, pokrivajući ogromna područja svijeta od Londona do Rta Horn. Međutim, budući da je većina Zemljine površine voda, najvjerovatnije je da će doći do pada u okean, navod Science Alert.

Predstojeći pad Kosmosa-482 služi kao podsjetnik na starenje svemirskog otpada koji i dalje kruži oko Zemlje.

Iako je manji od nedavnih nekontroliranih ponovnih ulazaka u atmosferu, poput kineskog raketnog nosača Long March 5B 2022. godine, pridružuje se rastućoj listi ostataka koji se vraćaju iz svemira, budući da orbitalna zagušenost postaje sve veći problem.

Posljednji spust svemirske letjelice mogao bi biti vidljiv kao svijetla pruga tokom prolazaka prije zore na sjevernoj hemisferi, što analitičari opisuju kao prikladan oproštaj od jednog od posljednjih preostalih svjedoka sovjetskog planetarnog programa.

