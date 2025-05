Sir Dejvid Atenboro u novom dokumentarcu: “Dok se bližim kraju života, shvatam koliko je more važno”

Sir Dejvid Atenboro (David Attenborough), koji će 8. maja napuniti 99 godina, u novom dokumentarnom filmu osvrće se na svoj život, ističući da mu se bliži kraj i pozivajući na zaštitu okeana, koji su, kako kaže, ključ opstanka planete.

Dokumentarac Ocean with David Attenborough, najavljen povodom njegovog rođendana, prikazuje brojne prijetnje koje pogađaju okeane – od prekomjernog izlova ribe do masovnog izumiranja koraljnih grebena. Ipak, film je i poruka nade, jer kako kaže legendarni narator serijala Blue Planet, oceani se mogu “oporaviti do sjaja kakav niko više ne pamti”.

Najvažnije mjesto na Zemlji

U filmu Ocean, Atenboro se prisjeća kako se kroz decenije mijenjao ljudski odnos prema moru.

– Kada sam kao dječak prvi put vidio more, smatralo se da je to golema divljina koju treba ukrotiti i staviti u službu čovječanstva – kaže on.

– Danas, dok se približavam kraju svog života, znamo da je istina upravo suprotna. Nakon što sam skoro stotinu godina živio na ovoj planeti, shvatam da je more najvažnije mjesto na Zemlji – dodaje.

“Ako spasimo more, spasit ćemo i svijet”

U dokumentarcu on more opisuje kao “životni sistem Zemlje” i “najjače oružje protiv klimatskih promjena”, naglašavajući koliko je važno da se očuva njegova osjetljiva ravnoteža.

– Ako spasimo more, spašavamo i naš svijet. Nakon života posvećenog snimanju planete, siguran sam da nema ničeg važnijeg – kaže Atenboro.

Od Animal Patterns do Planet Earth

Atenborov prvi televizijski nastup zabilježen je davne 1953. u emisiji Animal Patterns na BBC-ju, a već naredne godine dobio je vlastiti program Zoo Quest. Serijal je trajao sedam sezona, vodio ga u egzotične krajeve poput Bornea i završio se u maju 1963.

Dvije godine kasnije imenovan je glavnim urednikom novoosnovanog kanala BBC 2, gdje je pokrenuo emisiju The World About Us, prirodoslovni serijal koji se prikazivao čak 19 godina.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina vratio se ulozi naratora i istraživača, putujući u Novu Gvineju, Holandiju i Sredozemlje. U 21. stoljeću postaje planetarno poznat kao narator serijala Planet Earth, jednog od najrevolucionarnijih dokumentarnih projekata o prirodi ikada snimljenih.

