PC igrači su u 2024. besplatno dobili igre u vrijednosti od 2.100 eura, bile su aktivirane 600 miliona puta

Nego ga voli, neko i ne, ali Epic Game Store se ustalio u domeni PC Gaminga, a kako navode iz kompanije za izradu videoigara i softvera, iza njih je najuspješnija godina do sada.

Prema objavljenim podacima, Epic Game Store je tokom 2024. godine koristilo 295 miliona PC igrača, što je 25 miliona više od rezultata iz prethodne godine.

Sveukupno se na Epicovom Launcheru prošle godine igralo 2,68 milijardi sati, što je deset posto više nego prethodnu godinu, prenosi hcl.hr.

Najviše korisnika Epic Games Storea boravi ondje zbog igara koje im Epic dijeli besplatno. U 2024. su korisnicima poklonili sveukupno 89 igara ukupne vrijednosti veće od 2.100 eura, a igre koje su dijelili besplatno bile su aktivirane skoro 600 miliona puta.

Između ostalih, besplatno ste mogli dobiti neke videoigre poput: “Marvel’s Guardians of the Galaxy, Dragon Age: Inquisition, Football Manager 2024, The Outer Worlds”.

