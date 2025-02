Objavljena prva audiosnimka fatalne implozije podmornice Titan

Audiosnimak je snimio uređaj Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) 1450 kilometara od mjesta nesreće, prema podacima američkog ministarstva odbrane. Na početku se čuje šum, a zatim glasno tutnjanje. Nakon nekoliko sekundi odjeka sve postaje tiho.

Podsjetimo, petorica putnika – britanski milijarder Hamiš Harding, američki suosnivač OceanGatea Stokton Raš, pakistanski investitor Šahzada Davud i njegov sin Suleman Davud te francuski mornar Pol-Anri Nargeole – bili su na putu prema olupini Titanika na dubini od 3800 metara, na dnu Atlantskog oceana. Tragedija se dogodila dva sata nakon početka ekspedicije. Do implozije je došlo jer plovilo nije moglo izdržati ogroman podvodni pritisak – Titan nije bio dizajniran za spuštanje na takve dubine.

The #TitanMBI releases the suspected acoustic signature of the Titan submersible implosion. Audio recording courtesy of NOAA/NPS Ocean Noise Reference Station Network) https://t.co/h3ySH0PhiA pic.twitter.com/dXC7C1hy4y

— USCG MaritimeCommons (@maritimecommons) February 8, 2025