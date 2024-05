OBRATITE PAŽNJU: Četiri najčešća znaka koji ukazuju na nedostatak vitamina

Malo je vjerojatno da će iko od nas shvatiti da mu nedostaje vitamin C onog trenutka kad oboli od skorbuta, ali činjenica je da nam naš organizam vrlo često šalje signale koje mi, nažalost, ne znamo prepoznati.

Mnogi od nas vitamine dobivaju iz zdrave, uravnotežene prehrane, ali ponekad može doći do nedostatka određenog vitamina ili minerala. Ovih pet najčešćih znakova ukazuju na nedostatak esencijalnih vitamina i minerala.

Moždana magla

Moždana magla i gubitak pamćenja zapravo mogu biti uzrokovani nedostatkom vitamina B koji se nalazi u bjelančevinama i lisnatom zelenom povrću. Vitamin B podržava kognitivne funkcije, pa njegov nedostatak može utjecati na naše mentalne sposobnosti.

Infekcije desni

Vitamin C ima važnu ulogu u našoj oralnoj higijeni, posebno kada je riječ o pomoći u prevenciji bolesti desni. Nedostatak vitamina C može dovesti do povećanog rizika od infekcija desni i slabijih zuba. Može se naći u namirnicama kao što su agrumi, paprika i brokula.

Ako ste zabrinuti zbog potencijalnog nedostatka vitamina i minerala, trebali biste razgovarati sa svojim ljekarom porodične medicine.

Bol u mišićima

Vitamin D pomaže u apsorpciji kalcija, što znači da osjećaj oslabljenih i bolnih kostiju može biti pokazatelj niskih razina. Bolovi u mišićima također mogu signalizirati nedostatak vitamina D jer on ima važnu ulogu u osiguravanju učinkovitog rada naših mišića.

Zamagljen vid

Ovaj simptom može biti znak nedostatka vitamina A, koji se nalazi u lisnatom zelenom povrću poput špinata i brokule, te povrću poput mrkve i slatkog krumpira. Vitamin A jača imunološki sustav i važan je za zdravlje očiju, pa se njegov nedostatak može očitovati kroz zamagljen vid ili poteškoće s vidom pri slabom osvjetljenju, prneosi Novi.

