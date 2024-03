Zdravstveni turizam cvjeta u BiH: Ljekari ipak upozoravaju na oprez

Tako već početkom prvih proljetnih praznika, u vrijeme Uskrsa i Bajrama, mnogi bh. građani koji žive u inozemstvu će se sami ili s obitelji uputiti na tjedan dva u svoju matičnu domovinu ne samo kako bi posjetili rodbinu, već kako bi i brzinski obavili zubarske zahvate ili otišli fizioterapeutu, a sve češće i da urade tretman “pomlađivanja“.

Riječ je medicinskim zahvatima ali i sve popularnijim neinvazivnim metodama brisanja bora i godina poput filera ili botoksa, s cijenama do 6 puta manjim nego u inozemstvu.

Inače, tretiranje jedne regije lica botoksom (čelo, područje oko očiju ili bore mrštilice) u BiH mogu se dobiti za 190 maraka.

Biorevitalizaciju lica (2,5 ml filera), također popularan neinvazivni tretman, može se pak uraditi po cijeni od 370 maraka, cijena nukleofil skinboostera po cijeni od 450 maraka, a po promo cijeni koje pojedine klinike nude i po nešto nižim cijenama.

Botoks može izazvati komplikacije

U rukama stručnjaka botoks može imati fantastičan učinak, no kada se s njim pogriješi, pojaviti se mogu zamrznuto lice, previše podignute obrve, asimetrija kod pokreta lica i neka druga zastranjenja od kojih mnogi strahuju. Ukratko, “bad botox”. Nakon injekcije možete imati glavobolju i simptome slične gripi 24 sata nakon postupka, zbog čega se ne preporučuju i neposredna putovanja – napominju liječnici.

Preniske cijene mogu biti također sumnjive jer se u nekim kozmetičkim salonima 1 ml botoksa može dobiti već od 75 KM jer na tržitu imamo različite proizvođače botoksa.

Iz Dermatološke klinike Farah u Tuzli i Sarajevu, koji pomno prate najnovija dostignuća u estetskoj medicini, tehnologiji i terapiji, upozoravaju da zdravstvena regulativa mora biti stroža, ali da i pacijenti moraju voditi brigu o tome kome će ići na tretman te kakve su moguće posljedice.

Svjedoci smo transformacije medicinske industrije i evolucije estetske medicine pa na tržištu imamo razne stimulatore kolagena, odnosno lepezu lasera koji pomlađuju, regeneriraju, bore se protiv oteklina, djeluju protuupalno i dr., a koji u rukama stručnjaka daju izvrsne rezultate – ističu iz klinike Farah.

Bez oporavka, za svježiju kožu Oxiygen i dermapen u kombinaciji s BB glow-om

– Cjenovno najpovoljni, sigurni a prijatni tretmani za ujednačeniji ten, poboljšan tonus i opće stanje kože omogućit će Oxygen, kolagen niti ili dermapen u kombinaciji s BB glow-om – preporuča Josipa Fofić, vlasnica popularnog mostarskog salona ljepote Infinia.

Po njezinim riječima, nijedan od ovih tretmana ne izaziva ni crvenilo niti oteklinu na licu te je idealno za brzinski pomlađenu i osvježenu kožu – kaže vlasnica Infinie i istoimenog edukacijskog centra u koji na obuku dolaze ne samo kozmetičari iz BiH nego i regije.

Iz svog iskustva kaže kako je kvaliteta usluga predmet istraživanja na društvenim mrežama pa je sve veći trend da se kozmetički saloni ocjenjuju prema iskustvu i mišljenju samih klijenata. Zbog svega navedenog kozmetički saloni ali i specijalizirane klinike se uglavnom odlučuju na lepezu usluga, dodaje.

Smanjenje vremena klijentima

Neki saloni idu još dalje te svojim klijentima pokušavaju smanjiti i vrijeme tretmana izvodeći dva, tri ili pak četiri u isto vrijem što je, uz troškove i cijene, i dovelo do popularnosti zdravstvenog turizma.

Ljudmila Valjevac, vlasnica salona Beauty House u Sarajevu ove godine za svoje klijente ima namjeru naručiti višenamjenske kozmetičke pomoćne stolice koje će klijentima omogućiti da uz tretman primjerice, pomlađivanja urade istovremeno manikuru, pedikuru ili masažu.

– Misija svih salona je biti najbolji u ovoj oblasti, od korištenja najboljih materijala, educiranja uposlenika, uvođenja novih tehnika poslovanja, proširenja ponude, do uštede vremena klijentima – poručuje Valjevac čiji salon u zadnjih osam godina jako popularan po trajnoj šminki usana, očiju i obrva, njihovom konturiranju i sjenčenju.

Za ove, sve traženije tretmane u svijetu trajne šminke, treba izdvojiti od 300 do 600 maraka, ovisno o vrsti materijala (mineralni pigmenti, prirodna i umjetna boja), a održavanje je od godinu do četiri.

Interes u stomatološkim ordinacijama nikad veći

– Možemo napraviti krunice, vinire, keramičke plombe za samo jedan dan – poručuju stomatolozi na svojim web stranicama.

Za one bez zuba našli su brza rješenja pa ugrađuju tzv. kompletni all on 4 protetski rad, također za samo 24 sata, i sve naravno digitalnim i analognim pristupom.

Ako je tvoj fokus na estetici zuba, onda, tvrde, cirkon predstavlja idealan materijal za postizanje prirodnog izgleda lica i osmijeha.

Tako su u ponudi standardni cirkoni od 450 KM do prettau cirkona novije generacije do 600 KM, a koji, tvrde, karakterizira visoka svjetlosna propustljivost i čvsrstoća.

Ovisno o trošku zdravstvene faze cijena rehabilitacije cirkonskim navlakama može odstupati i do plus 30 posto, napominju stomatolozi.

Dr. Dragan Popovac iz istoimene ordinacije u Mostaru pak tvrdi kako je ljepota osmijeha u zdravlju i estetici zuba i zubnog mesa.

– Kako bi postigli dobru estetiku osmijeha, najvažnije je istovremeno kombinirati više zahvata. Zato nam treba vremena i plan rada – ističe dr. Popovac koji pak nije apsolutni zagovornik zdravstvenog turizma jer, kako kaže, on povlači određeni rizik koji uobičajeno ne prati medicinske usluge koje se pružaju lokalno u domicilnoj zemlji primatelja ovih usluga.

– Kada smo vremenski ograničeni, često smo prinuđeni pristupiti kompromisnim rješenjima, koja sa sobom donose i potencijalne komplikacije, sve na račun kvalitete finalnog rezultata – navodi.

Kaže kako se jedan broj stomatoloških zahvata može “odraditi” kvalitetno i za kraći vremenski period, ali kompleksni radovi zahtijevaju duži period terapije, često u više faza.

Posebno su, veli, zahtjevni veliki protetski radovi, često popraćeni promjenama na zubnom mesu u smislu parodontitisa (oboljenja zubnog mesa i kosti vilice), gdje je jako važno prije novog protetskog rada efikasno provesti terapiju parodonta, što nekad zna biti dugotrajan proces, koji uključuje i promjenu higijenskih navika pacijenta.

– Kada tome dodamo i eventualnu endodontsku terapiju (liječenje korijenskih kanala) zuba koji će nositi budući protetski rad, dobijemo jedan duži period potreban za kvalitetnu uslugu i dugo zadovoljnog pacijenta – savjetuje dr. Popovac.

