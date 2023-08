NAUČNICI OTKRILI TAJNU DUGOVEČNOSTI Tri šoljice dnevno i živjeti ćete duže

Studija je pokazala da je manja verovatnoća da će odrasli sa dijabetesom tipa 2 umreti rano ako odustanu od slatkih pića i piju do šest šoljica dnevno kafe. Rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti za one sa dijabetesom tipa 2 takođe je smanjen za 18 odsto kod onih koji piju kafu.

U stvari, kafa ima mnoštvo zdravstvenih prednosti. Dr Sara Beri, sa Odeljenja za nauke o ishrani na King’s College London, rekla je za Sun Health: „Dokazi pokazuju da ljudi koji piju kafu žive duže i imaju manje srčanih oboljenja i manje raka od onih koji ne piju kafu. „Kafa je bogata polifenolima, njeni korisni efekti su verovatno povezani sa tim jedinjenjima. Zato uključite čajnik i uživajte u šoljici dok učite o mnogim prednostima vašeg pića.

Ne tvrdi samo Harvard da kafa može produžiti vaš unutrašnji sat. Istraživanje objavljeno u European Journal of Preventive Cardiologi pokazalo je da je ispijanje dve do tri šoljice dnevno povezano sa dužim životnim vekom. Isto važi i za mlevenu, instant i kafu bez kofeina. Profesor Peter Kistler sa Instituta za istraživanje srca i dijabetesa Baker, Australija, rekao je: „Rezultati sugerišu da bi umereni unos mlevene, instant kafe i kafe bez kofeina trebalo smatrati delom zdravog načina života.

JAKA DNK

Utvrđeno je da pijenje kafe održava vašu DNK u boljem stanju, smanjujući oštećenje ćelija.

Nemoguće je popraviti DNK, ali ispijanje kafe ga održava u boljem stanju, smanjujući oštećenje ćelija. Oštećenje DNK može dovesti do raka.

Vaši bubrezi bi vam mogli zahvaliti što ste pijuckali taj napitak. Nalazi objavljeni u časopisu Kidnei International Reports, sa Univerziteta Džon Hopkins u SAD, pokazali su da šolja dnevno može smanjiti rizik od akutne upale bubrega. Utvrđeno je da jedinjenja u kafi, ili ona u kombinaciji sa kofeinom, podržavaju funkciju bubrega.

Autor studije Chirag Parikh je rekao: “Moja epidemiološka studija dodaje borbu protiv akutne upale bubrega zdravstvenim prednostima kafe”.

Lekari sa Pariskog instituta za mozak objavili su slučaj deteta obolelog od teške bolesti koje je zahvaljujući kafi moglo da se vrati normalnom životu. Isti tim je sproveo studiju kod pacijenata sa diskinezom. U ispitivanju su otkrili da je 87 odsto učesnika videlo da se njihovi simptomi poboljšaju ili čak potpuno nestanu pijući kafu.

Kafa može smanjiti rizik od neurodegenerativnog stanja Parkinsonove bolesti

Može da smanji rizik od neurodegenerativnog stanja Parkinsonove bolesti, posebno kod muškaraca, do 30 odsto, prema tekućim istraživanjima Instituta za naučne informacije u SAD. I dok trenutno ne postoji lek za Alchajmerovu bolest, studija sa Univerziteta Edit Kauan u Australiji pokazala je da su učesnici sa većim unosom kafe imali sporiju stopu kognitivnog pada.

Konzumacija do pet šoljica kafe dnevno smanjuje rizik od srčane insuficijencije i moždanog udara

Vaša šolja kafe čini više od toga da vas održava na oprezu tokom dosadnih sastanaka. Studija objavljena u European Journal of Preventive Cardiologi, sa Instituta za istraživanje srca i dijabetesa Baker, otkrila je da konzumacija do pet šoljica dnevno smanjuje rizik od srčane insuficijencije i moždanog udara. Prema istraživanju, dve do tri šolje dnevno su bile optimalne, smanjujući rizik od oba stanja za oko 20 odsto.

