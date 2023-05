Tri manje poznata simptoma raka jetre, važno ih je prepoznati na vrijeme

Rak jetre je sedmi po učestalosti maligni tumor u svijetu, ali peti uzrok smrtnosti od zloćudnih bolesti među muškarcima i deveti kod žena, a njegova učestalost posljednjih desetak godina raste. Za razliku od drugih vrsta tumora, kod kojih dolazi do smanjenja učestalosti, kad je riječ o raku jetre u porastu je i broj novih slučajeva, kao i smrti od te bolesti. Za razvoj raka jetre postoje razni rizični faktori, a smatra se da je konzumiranje alkohola uzrok za samo 7 na svakih 100 slučajeva raka jetre. Za usporedbu, debljina i pušenje se mogu povezati s oko 20 posto slučajeva raka jetre. Za ovu bolest vrijedi isto što i za sve ostale: što ranije otkrijete simptome, to prije ćete dobiti terapiju i tako povećati šanse za izlječenje. Ipak, u ranim stadijima rak jetre često nema nikakvih simptoma. Prema organizaciji Cancer Research UK, postoje tri znaka raka jetre koji se mogu pojaviti u trbuhu, a to su:

nadut trbuh

bol u trbuhu

kvržica na desnoj strani trbuha.

Imate li bilo koji od navedenih simptoma, porazgovarajte o tome sa svojim liječnikom, upozoravaju stručnjaci iz organizacije CRUK.

– Moguće je da zbog raka koji raste jetra postaje veća te uzrokuje oticanje s desne strane trbuha. Rak (ili ciroza) povećava pritisak u jetri uzrokujući povratak krvi u venama, a to pak dovodi do istjecanja tekućine iz vena u trbušnu šupljinu (ascites, nakupljanje tekućine u peritonealnoj šupljini). Povećan pritisak u venama može ih učiniti otečenim pa mogu postati vidljive ispod površine trbuha. Do pojave ascitesa može doći i kad jetra ne proizvodi dovoljno proteina albumina – pojašnjavaju iz CRUCK-a te ističu da otečen trbuh može uzrokovati neugodu i bol, gubitak apetita ili brz osjećaj sitosti. Upozoravaju i da otečen trbuh može izazvati bol u desnom ramenu, a razlog tome je što povećana jetra stimulira žive koji se povezuju sa živcima u ramenu. Ta se pojava naziva prenesena ili refleksna bol. piše Gloria

Ostali simptomi raka jetre mogu biti:

gubitak tjelesne težine

žućkasta boja kože i bjeloočnica

svrbež

mučnina

gubitak apetita i osjećaj sitosti nakon samo nekoliko zalogaja hrane

bol u desnom ramenu.

Ipak, imajte na umu da rak jetre nije tako čest i da ovi simptomi mogu biti uzrokovani i drugim bolestima. Ono što je važno da ih procijeni i istraži liječnik.

Facebook komentari