NAJČEŠĆI SIMPTOM SRČANOG UDARA KOJI SE JAVLJA MJESECIMA RANIJE: Ljekari upozorili – imalo ga više od 50 posto ljudi!

Kad osoba osjeti ubrzan srčani rad, gušenje, bolove u grudima, uvijek treba da se javi ljekaru ili kardiologu. To ne mora da bude samo srčana bolest. Mogu da budu druge bolesti koje imaju refleksiju na sam srčani sistem. Srčani udar se posmatra kao iznenadni slučaj koji može da dovede do smrtnog ishoda.

Ipak, nedavno istraživanje pokazalo je da u više od 50 odsto slučajeva ljudi mogu da osjete znakove upozorenja, čak i nekoliko mjeseci prije pretrpljenog srčanog udara. Kako upozoravaju ljekari, poznavanje ovih simptoma može da nam pomogne da pravovremeno potražimo pomoć. prneosi novi

Jedan od najranijih simptoma koji može da ukaže na srčani udar jeste hronični umor koji se javlja bez očiglednog uzroka. Taj osjećaj prvenstveno uključuje preteranu iscrpljenost i nedostatak fizičke ili psihičke motivacije. Prema rezultatima istraživanja, umor je najčešći znak ranog upozorenja srčanog udara, a čak 71 odsto pacijenata koji su preživeli srčani udar osjetilo je ovaj simptom par mjeseci ranije.

Osim umora, kod pacijenata su se prije srčanog udara javljali stezanje u grudima i nedostatak vazduha tokom malo većeg napora.

“Magičnu formulu za prevenciju nemamo. Primarna prevencija podrazumeva da držite pod kontrolom sve moguće faktore rizika. To znači da imate normalnu težinu, da način ishrane bude zdrav, da vodite kontrolu nad masnoćama u krvi, da vodite računa o vrijednostima šećera, da ne pušite. U posljednje vrijeme se jako ističe fizička aktivnost. Došli smo do toga da je vrlo važan faktor rizika. U Srbiji je 58 odsto ljudi fizički neaktivno. To znači da je riječ o svakoj drugoj osobi. Ako hoćete da se sačuvate, morate o svim ovim paramterima da vodite računa”, objasnio je dr Dragan Simić.

