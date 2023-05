4 NAMIRNICE KOJE POMAŽU DA SMANJITE ŠEĆER U KRVI: Birajte hranu koja ima ova 3 sastojka – BLOKIRAJU GLUKOZU

Održavanje zdravog nivoa šećera u krvi je od suštinskog značaja za opšte zdravlje i to iz nekoliko razloga. Ako vam je šećer u krvi konstantno previsok, to može da dovede do trajnog oštećenja bubrega, nerava, očiju i još mnogo toga. Hopoglikemija, odnosno nizak šećer može da dovede do kratkoročnih problema kao što su pospanost i problemi sa koncentracijom, ali i opasnijih, dugoročnih problema kao što su napadi i koma.

Srećom, postoje načini da kontrolišete šećer u krvi tako da ostane u optimalnim vrijednostima. A u tome može da pomogne i pravilna ishrana, tačnije, određene vrste namirnica.

Američka nutricionistkinja Meri Sabat navela je namirnice koje pozitivno utiču na nivo šećera u krvi.

1. Ovas

Prema stručnjakinji, čije savjete je objavio portal “She Finds”, da biste stabilizovali nivo šećera, morate da u jelovnik uvrsite hranu koja je bogata vlaknima. U ovakve namirnice se ubraja i ovsena kaša, a Sabat savjetuje kombinovanje sa proteinima i zdravim mastima.

“Vlakna su važna za regulaciju šećera u krvi jer će se ugljeni hidrati sa visokim sadržajem ove supstance apsorbovati polako, tako da glukoza ne skoči visoko”, rekla je Sabat.

Ona kaže da je ovas “odličan izvor dijetetskih vlakana, koja pomažu u usporavanju varenja ugljenih hidrata, čime se stabilizuje nivo šećera u krvi.”

2. Zeleno lisnato povrće

Osim toga navela je koje namirnice su od koristi kod povišenog šećera – lisnato povrće, odnosno spanać i kelj, imaju sličan efekat.

“Zeleno lisnato povrće savršeno se slaže sa zdravom masnoćom i malo proteina, što sve možete da ‘smučkate’ u salati. Miješanje ovih hranljivih materija zajedno će pomoći da se uspori apsorpcija ugljenih hidrata, čineći da šećer u krvi ostane stabilniji.”

3. Orasi i sjemenke

Apsorpciju šećera usporavaju i orasi i sjemenke.

“Kada se dodaju obroku koji ima više ugljenih hidrata, pa čak i kada se unose samostalno, ove zdrave masti će usporiti apsorpciju šećera i tako učiniti da se snizi nivo šećera u krvi”, kaže nutricionistkinja.

4. Grčki jogurt

Osim toga, nutricionistkinja preporučuje konzumiranje grčkog jogurta koji sadrži proteine, masti i probiotike koji su korisni za varenje.

“Jogurt takođe ima ugljene hidrate, ali sadržaj proteina i masti u jogurtu usporava apsorpciju ugljenih hidrata, čime se reguliše šećer u krvi”, objašnjava ona, piše Mondo.ba.

