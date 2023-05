Ovi znakovi na jeziku mogu upućivati na ozbiljne zdravstvene probleme

Specijalist reumatologije dr. Siobhan Deshauer pozvala je Britance da provjeravaju svoja usta zbog znakova lošeg zdravlja. Veličina i boja vašeg jezika mogu otkriti mnogo o tome što se događa u vašem tijelu.

Dr. Deshauer tvrdi da bi zdrav jezik trebao biti “ružičast i imati male izbočine” na površini. Ako je tamnije boje ili glatko, to može biti znak glositisa uzrokovanog nedostatkom vitamina.

A svaka oteklina može biti posljedica alergijske reakcije ili infekcije, dodala je. Ako se oteklina javlja polagano, vjerojatno je riječ o hipotireozi, odnosno stanju kada tijelo ne proizvodi dovoljno hormona koji regulira proces pretvaranja hrane u energiju. Ili bi to mogla biti akromegalija, kada tijelo proizvodi previše hormona rasta.

“Mogla bi biti i amiloidoza, gdje se amiloidni proteini talože u vašim organima, uključujući jezik, što bi moglo uzrokovati njegov rast”, dodala je.

Bijela prevlaka na vašem jeziku problem je samo ako potraje – i mogla bi signalizirati oralnu infekciju, dodao je dr. Deshauer.

Promjena bakterija u ustima “daje kvascima priliku za rast” što može rezultirati pojavom “mliječne grude od svježeg sira”.

Nedostatak sline također može upozoriti na zdravstvene probleme.

Oni koji nemaju zdravu količinu pljuvačke u ustima – ili “nakupljanja sline” – mogli bi se suočiti sa Sjogrenovim sindromom.

“To je autoimuna bolest koja može utjecati na cijelo tijelo uzrokuje vrlo suhe oči i vrlo suha usta. Neki ljudi sa Sjorgrenom jedva izlučuju slinu. Možete samo zamisliti koliko bi to bilo neugodno. To uzrokuje velike probleme sa zdravljem njihovih zuba, plus, njihov jezik može postati toliko suh da postane bolan i ispucan”, dodaje.

Nakupljanje keratina – proteina koji pomaže u formiranju tkiva kose, noktiju i vanjskog sloja kože – može uzrokovati dlakav jezik.

Ali to nije ozbiljan zdravstveni problem i može se riješiti temeljitim čišćenjem, dodala je.

Afte ili čirevi u ustima razvijaju se u ustima ili na dnu desni i mogu biti bolni. Dok većina nestane nakon nekoliko sedmica, čirevi koji se ponavljaju mogu upućivati ​​na lupus, Crohnovu bolest, herpes, HIV, alergijsku reakciju ili pemfigoid, rijetko stanje kože koje može uzrokovati stvaranje velikih mjehura na koži.

Ako čirevi ne nestanu nakon nekoliko sedmica ili osjetite novu kvržicu na jeziku, to bi mogao biti rak, dodala je.

“Morate otići i odmah ga pregledati vaš liječnik. Rak jezika obično ne boli niti uzrokuje probleme u ranoj fazi, pa ako nešto primijetite, otiđite i provjerite kako biste bili sigurni”, dodala je. prenosi klix

Facebook komentari