Obratite pažnju! NEOČEKIVANI RAZLOZI zbog kojih se GOJITE, a da toga niste ni svjesni

Ako brojka na vagi raste uprkos vašim naporima da skinete neželjene kilograme, znajte da niste jedini, piše Index.

Mnogi stručnjaci tvrde da većina ljudi dobija kilograme zbog potpuno neočekivanih razloga kojih ni sami nisu svesni, piše Eat This Not That.

Osim toga, skoro polovina ispitanika rekla je da su se borili sa postizanjem svojih ciljeva kada je u pitanju mršavljenje i da nisu uspjeli, zapravo su se ugojili.

Prema anketi, najveće prepreke sa kojima se ljudi susreću kod gubitka težine uključuju održavanje snage volje, nedostatak motivacije, pridržavanje zdrave ishrane i preskakanje obroka, prenosi Index.hr.

Ali zašto je toliko teško izgubiti težinu i zadržati željenu kilažu? Kako bi pomogli u rješavanju ove dileme svima koji se sa njom bore, stručnjaci za ishranu i mršavljenje naveli su najčešće razloge zbog kojih se debljamo, iako naizgled radimo sve kako treba. To uključuje sledeće:

– isključivo vježbanje, a zanemarivanje ostalih tjelesnih aktivnosti

– prevelike porcije hrane

– konzumiranje prevelikih količina kalorija iz hrane i pića

– nedovoljno sna

– nedovoljan unos proteina

– previše stresa

– uzimanje lijekova koji doprinose debljanju

– probleme sa hormonima

– prebrzo konzumiranje hrane

– preskakanje obroka.

