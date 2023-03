Muku mučite sa slabim i lomljivim noktima? Možda vam nedostaju dva važna nutrijenta

Zdravi i čvrsti nokti su želja svake žene. Problem s lomljivim i tankim noktima ponekad je teško riješiti, a uzroci mogu biti razni, od prehrane do čestih manikura. Ako niste radili ništa što bi moglo uzrokovati promjene na noktima, možda je stvar samo u lošoj prehrani. Postoje nutrijenti koje je dobro dodati prehrani, a o kojima se točno radi, otkrivaju stručnjaci.

LOMLJIVI NOKTI MOGU BITI POSLJEDICA MANJKA ŽELJEZA

Jedan poznati uzrok problema sa slabim noktima može biti manjak željeza u prehrani, a to može biti posljedica nedovoljnog unosa ili nemogućnosti da se ono u tijelu apsorbira, gubitak krvi pa čak i trudnoća.

“Željezo pomaže hemoglobinu u krvi da prenosi kisik, a kada dođe do manjka željeza, kapacitet crvenih krvnih zrnaca da prenose kisik se smanjuje što vodi do smanjenog dotoka kisika u nokte i tako dolazi do spomenutog problema”, navodi nutricionist Dimitar Marinov.

Postoje i dodatni problemi na koje treba obratiti pažnju ako mislite da imate anemiju kao posljedicu manjka željeza. Prvi su suhi, oštećeni nokti koji po sebi imaju vertikalne izbočine, navodi pedijatrica Nelya Lobokova. Drugo je stanje koje se zove koilonihija, a to je stanje kada se nokat savija prema gore, a uzrokuje ga manjak željeza i vitamina B12. Navodi kako ponekad pacijenti navode da se čini kao da se ispod nokta nalaze i kapljice vode. Ako vam ovi simptomi zvuče poznato, provjerite imate li još koji simptom anemije, a oni uključuju kratkoću daha, blijedu kožu, slabost u mišićima, aritmije, vrtoglavice, hladne ruke i stopala.

MANJAK VITAMINA B MOŽE BITI UZROK

Često je manjak vitamina B12 povezan s problemima s noktima, a može voditi do anemije i uzrokovati promjene na noktima baš kao i anemija radi smanjenog dotoka krvi do nokta. Kada se radi o ozbiljnom manjku ovog vitamina, može doći do stanja koje se naziva melanonihija, a to je pojava crne ili smeđe pigmentacije ploče nokta.

Drugi simptomi koji mogu otkriti da patite od manjka vitamina B12 uključuju anemiju, upalne procese na jeziku, slabost mišića, aritmije, vrtoglavice.

PROMJENE U PREHRANI BI MOGLE RIJEŠITI PROBLEM

Na sreću, i željezo i vitamim B12 se lako mogu nadoknaditi pa stanje ne mora biti trajno. Ako je vaš problem anemija radi manjka željeza, važno je povećati unos kroz hranu kao što je meso, piletina, grahorice… Namirnice bogate vitaminom C, poput citrusa i kupušnjača, mogu pomoći organizmu da lakše apsorbira željezo i da ga lakše koristi.

Ako vam nedostaje vitamina B12, možete ga unositi putem hrane a nalazi se u govedini, jetricama, piletini, ribi, jajima i školjkama. Ako vam nedostaje i vitamina B i željeza, liječnik bi vam mogao savjetovati korištenje suplementa kako bi organizam dobio dovoljnu dozu.

POSJETITE LIJEČNIKA AKO STE ZABRINUTI

Ako mislite da određeni nutrijenti vašem organizmu nedostaju radi nekog drugog sanja, važno je odmah posjetiti liječnika, a on će procijeniti situaciju i napraviti potrebne testove kako bi se pružila najbolja pomoć. piše ordinacija

