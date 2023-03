Otkriveno novo, vrlo korisno svojstvo kafe: Poslije ovog ćete je voljeti još više

Mnogima je buđenje uz toplu šalicu kafe jutarnji ritual bez kojeg ne mogu. Bilo da uživate u crnoj kafi, s dodatkom kokosovog mlijeka ili pomiješanoj s cimetom i medom, kafa će vam zaista uljepšati dan i učiniti vas dobro raspoloženima. A ako želite da skinete višak kilograma sa struka, vaša svakodnevna navika kafe može doći kao boljka.

Eat This, Not That! je razgovarao sa stručnjakom i otkrili su da ispijanje kafe može pomoći u mršavljenju. Lora Burak MS, RD, osnivač GetNaked Nutrition i autorka Slim Down with Smoothies, razlaže dobrobiti dodavanja kafe vašem režimu mršavljenja. Ipak, ističe da kafa ne sme zamijeniti obroke ili užine.

„Često pronalazim klijente koji se bore s istorijom dijete kako bi i dalje koristili šoljicu kafe u 15 sati kao zamenu za hranu, kao način preskakanja obroka i uštede kalorija jer to privremeno potiskuje vaš apetit. Dakle, kada ste gladni molim vas, jedite“, kaže Burak.

Uz to, kafa može biti izvrstan dodatak trenutnim koracima koje preduzimate kako biste došli u formu. Stoga u nastavku saznajte više o najboljim načinima na koje vam ispijanje kafe može pomoći pri mršavljenju.

Kafa vam može pomoći da se osjećate siti

Vaša svakodnevna navika ispijanja kafe može da podstakne osjećaj sitosti. To vam može pomoći da izbjegnete prejedanje ili nezdrave grickalice.

„Takođe je tečnost koja, poput vode, pomaže u održavanju osjećaja sitosti vašeg rezervoara ili želuca i stoga vam može pomoći da pojedete prikladniju količinu hrane ako želite da smršate“, objašnjava Burak, prenosi Net.hr.

Može vam dati podsticaj energije i pokrenuti vaš metabolizam

Kafa sadrži kofein koji može potaknuti vašu energiju i vaš metabolizam.

„Ta količina kofeina kad se probudite može biti razlika hoće li to biti vaš trening tog dana ili ne“, objašnjava Burak. „Pogotovo kao mami, to mi svakako daje energiju i motiviše me te je deo umirujućeg jutarnjeg rituala, tako da kafi dugujem veliku ljubav. Naravno, ali svakako se fokusirajte i na kvalitetan san i nemojte da hronično koristite kafu za vještačku energiju.“

Crna kafa je izuzetno niskokaloričan napitak

Ako više volite da pijete crnu kafu, Burak kaže da jedna šoljica sadrži manje od pet kalorija. Dakle, obična stara šoljice vruće kafe bez aditiva nema šećera i zapravo nema kalorija, što je čini idealnim napitkom ako pokušavate da smršate.

Čuvajte se „dodataka“ koje dodajete svojoj šoljici kafe

Naravno, možda stvarno, jako volite kafe s mlijekom i aromatizovane kafe, ali one mogu ozbiljno da naštetite vašem napretku u mršavljenju. Mnogi pojedinci razviju lošu naviku da u svoju kafu stavljaju pavlaku, sirup i šlag čime ih pretvaraju u totalne „šećerne bombe“, kaže Burak. Čak i mlijeko od orašastih plodova, sjemenki i ovsa danas zvuče kao zdraviji izbor, ali je prepuno šećera.

„Bez obzira na to jesu li vaši zdravstveni ciljevi mršavljenje ili ne, pripazite na dodatke koje možete dodavati svojoj kafi, a koji mogu da doprinesu značajnoj količini nepotrebnih kalorija i dodatog šećera i zasićenih masnoća vašoj ishrani“, objašnjava Burak, a piše Eat This, Not That.

Facebook komentari