Streptokokne infekcije, gripa, korona… napunile ambulante u BiH, oporavak traje sedmicama

Zbog poteškoća s visokom temperaturom, kašljem, nemoći… liječničku pomoć traže građani svih dobnih skupina – od beba do onih iznad 65 godina. Uslijed komplikacija određen broj njih završi i na bolničkom liječenju.Na gužve u ovom dijelu godine doktori su naviknuli, a hladno i promjenljivo vrijeme, kao i boravak u zatvorenim prostorima i kolektivima dodatno loše utječu na imunitet i širenje zaraza.

I dok su prve tri virusne bolesti, streptokokne infekcije uzrokuje bakterija te je vrlo važno navrijeme potražiti liječničku pomoć. Upravo su te infekcije napunile bolnice u Hrvatskoj, a uslijed komplikacija su od početka godine četiri osobe preminule. Infektolozi navode kako povećan broj streptokoknih infekcija nije novost.

“Otprilike to imamo svake četiri godine. Međutim, ove godine, kao rijetko koje, imamo sve na broju i onda se događa da se naš imuni sistem, naše epitelne stanice gornjih disajnih puteva, sinusa, usta, ždrijela ne mogu oporaviti, potrebne su im tri sedmice da se oporave, no u međuvremenu dobijete neku drugu infekciju”, kazao je bh. infektolog Ednan Drljević.

Inače, streptokokne bolesti uzrokuje bakterija Streptococcus pyogenes. Bolest se može različito manifestirati: kod djece do 3 godine starosti streptokokna infekcija najčešće se očituje u obliku blage upale nosa i ždrijela, kod one u dobi od 3 do 15 godina najčešća je manifestacija gnojna angina i šarlah, a kod odraslih osoba – angina i crveni vjetar.

Streptokok se prenosi kapljičnim putem u direktnom dodiru, rjeđe preko predmeta. U liječenju streptokokne angine lijek izbora je penicilin, a liječenje traje 10 dana. Najčešći simptomi streptokokne upale grla su iznenadna i nagla upala grla bez kašlja i kihanja, krajnici su povećani i upaljeni, bol i poteškoće pri gutanju, sive, bijele ili žute tačke ili naslage na krajnicima i na ždrijelu, limfne žlijezde na vratu mogu postati upaljene, povećane i osjetljive na dodir, crvenilo ždrijela te temperatura iznad 38 °C.

Kada je riječ o gripi, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, na području ovog bh. entiteta izolirani su virus gripe tipa A i virus gripe tipa B. Govoreći o simptomima ove bolesti, liječnici ističu kako ona počinje naglo.

“Pacijent odjedanput iz punog zdravlja postaje jako loš, s vrlo visokom temperaturom, iznad 39, s vrlo izraženim bolovima u mišićima, zglobovima, jako izraženim kašljem. Oni koje uhvati gripa obično su vezani za krevet nekoliko dana”, objasnio je za medije ljekar porodične medicine Zaim Jatić.

Osnovno liječenje gripe je simptomatsko, a uključuje postupke za otklanjanje i ublažavanje pojedinih simptoma bolesti ako su jače istaknuti. Uključuje mirovanje, nadoknadu tekućine obilnim pijenjem (ili infuzijom u težim oblicima bolesti) te uzimanje lijekova za snižavanje temperature i smirivanje kašlja. Budući da je gripa prouzročena virusima, antibiotici nisu učinkoviti pa se njima mogu liječiti samo bakterijske komplikacije, odnosno upala uha, upala sinusa i pneumonija. Kada je riječ o prehladi, ona počinje postupno. Prehlađene osobe imaju blage simptome u obliku povišene tjelesne temperature i suhog kašlja, prenosi Večernji.ba.

